Ce pensie are Petre Roman, de fapt. Adevărul despre banii pe care îi ia lunar

Care este pensia pe care Petre Roman o încasează lună de lună din partea statului? Fostul om politic a mărturisit în sfârșit. Vedeta a spus totul în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Petre Roman a fost invitatul din ediția de aseară a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Acesta este foarte discret în ceea ce privește viața personală, mai cu seamă ce trăiește dincolo de căsnicia cu Mioara, femeia care i-a oferit o fiică.

Fostul politician a fost pus în fața faptului împlinit, iar deși până acum a evitat cu succes să dezvăluie anumite detalii din viața sa, acum nu s-a mai putut. Bărbatul a răspuns unor întrebări pe care mulți le-au purtat pe buze, precum cele legate de veniturile încasate din partea statului în urma anilor de activitate.

Mai exact, Petre Roman are 74 de ani și se bucură de două pensii – una pentru activitatea didactică (5.000 de lei) și una pentru mandatele de parlamentar (10.000 de lei). Conform declarației sale de avere, Petre Roman are o casă în Voluntari, un teren în Constanța, 3 mașini și bijuterii în valoare de 15.000 de euro. La acestea se mai adaugă tablouri și obiecte de artă în valoare de 50.000 de euro.

Petre Roman are numai cuvinte de laudă la adresa fostei soții, cu toate că fanii fiicei sale ar fi putut fi de părere că totul a fost un dezastru și în ceea ce îi privește, având în vedere relația deficitară pe care o are cu Oana. Din nefericire, lucrurile sunt tot șubrede în relația tată-fiică. Cu toate astea, vorbele frumoase au fost mereu îndreptate asupra femeii care i-a oferit un copil.

”Am fost împreună și la bine și la rău. De la un moment în colo nu a mai fost așa, pur și simplu. Ea e o mare vorbitoare de limba arabă, o ziaristă excepțională. De la mine să auziți vreodată ceva nepotrivit sau negativ la adresa ei… exclus. Asta nu este adevărat. Însă, ceea ce pot spune că este adevărat este că într-un fel, cum e viața, mi-am pierdut mințile. M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia… nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele”

Petre Roman