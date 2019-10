Ce pensie are Mircea Diaconu, candidat la alegerile prezidențiale. Ar putea duce o viață lipsită de griji

A lăsat actoria și vrea să devină președintele țării. Mircea Diaconu, prezidențiabilul alianței electorale ALDE-Pro România, ”Alianța pentru un om”, are o pensie cu ajutorul căreia ar putea duce o viață lipsită de griji.

Mircea Diaconu pensie. Candidatul ALDE-Pro România ar putea duce o viață lipsită de griji

Nu mulți se așteptau ca Mircea Diaconu să se adâncească în domeniul politic, îndeosebi pentru faptul că în spate a lăsat arta. La 69 de ani, Mircea Diaconu a trecut de la ”Nunta de piatră”, filmul de dubut în cinematografie, și a decis să devină președintele țării. Are anual o pensie în valoare totală de 95.154 de lei, conform declarației de avere depusă la BEC și deține împreună cu soția sa cinci terenuri, trei dintre ele cumpărate și două dobândite prin moștenire, și cinci imobile.

Primul teren a fost achiziționat în 1978 și are 130 de metri pătrați, al doilea a fost cumpărat în 2000 și se întinde pe 2.000 de metri pătrați, iar ultimul, achiziționat de cuplul Diaconu în 2016, are 12,15 metri pătrați. Cât despre imobile, dintre cele cinci, două sunt moștenite. Cuplul are două care, una de 150 de metri pătrați, cumpărată în 1978, iar alta în anul 2000, de 208 metri pătrați.

Declarația de avere a prezidențiabilului

O casă de vacanță, ce se află în construcție, se întinde pe 80 de metri pătrați și a fost achiziționată în anul 1992, iar apartamentul pe care cei doi îl dețin are 39,12 metri pătrați și a fost cumpărat în anul 2016. Prin moștenire, în 1974, s-au mai ales și cu un grajd. Diaconu are și trei mașini, un Citroen Mehari, 1971, un ARO 10 și un SMART, prin cumpărare.

Întorcându-ne la pensie, cea de vârstă este de 37.752 de lei, pensia de merit este de 52.092 lei, iar pensia de vârstă a soției de 5.310 lei. Diaconu a mai încasat ș 81.239 euro, din partea Parlamentului European din Bruxelles, iar diversele rambursări au un cumul de 69.674 de euro. Tot din partea PR, prezidențiabilul a mai avut decontări, cheltuieli, diurne etc în valoare totală de 244.527 lei, iar drepturile de autor i-au adus 2.200 de lei.