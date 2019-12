Ce pensie are Gelu Voican Voiculescu. ”Călăul” lui Ceaușescu datorează statului român 200.000 de euro

În această perioadă a anului, inevitabil, ne aducem aminte de evenimentele din decembrie 1989 și de ”artizanii” acelor momente de cumpănă din istoria recentă a României. Printre personajele importante ale acelor zile se numără și Gelu Voican Voiculescu.

A fost unul dintre actorii politici cheie în România în timpul Revoluţiei din decembrie 1989. Apoi a fost membru în guvernul condus de Petre Român. Voican Voiculescu a ocupat funcţia de viceprim-ministru şi responsabil cu controlul serviciilor secrete, în perioada 1989-1990. În 2016, Gelu Voican Voiculesc ocupa funcția de consilier personal la Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist. La acelmoment, obligat fiind de legislația în vigoare, și-a depus declarația de avere. Conform acesteia Voiculesc încasează de la stat lunar o pensie de 1.920 lei, o sumă modestă. Pe de altă parte, pentru funcția de consilier, el primea lunar și un salariu de 2.640 de lei.

În momentul de față Gelu Voican Voiculescu, refuză să plătească chiria majorată de RA-APPS pentru vila de protocol pe care o ocupă în cartierul Primăverii din Capitală. Cel puțin așa spun oficialii RA-APPS.

Într-un comunicat cei de la Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) au anunțat că l-au chemat în judecată. În două hotărâri date în prima instanță, Voican Voiculescu a fost obligat la plata unei sume de aproximativ 200.000 de euro, reprezentând chirii, penalități și dobânzi. În explicațiile magistraților asupra decizie luate se spune că:

”Se retine faptul ca paratul Gelu Voican Voiculescu nu a inteles sa formuleze nici macar in cadrul acestui dosar o cerere reconventionala prin care sa supuna analizei instantei neregulile semnalate in privinta contractului, avand in vedere ca le considera un viciu atat de mare al acestui contract, incat a incetat sa isi mai execute orice obligatie pe care si-a asumat-o benevol la semnarea contractului,” explica magistratii.