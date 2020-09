Ce pedeapsă ireală a primit o femeie din Sălaj care nu a declarat câți bani a făcut din videochat

O femeie de 54 de ani din Cehu Silvaniei, județul Sălaj a fost acuzată că între 2013 și 2018 a câștigat venituri din videochat pe care nu le-a declarat la stat.

Inculpata de 54 de ani a fost acuzată că în perioada 2013 și 2018 a încasat venituri în valoare de 13,000 de euro pe care nu i-a declarat statului român, în felul acesta, cauzând un prejudiciu de aproximativ 11,000 de lei.

Femeia a fost condamnată de către Instanța de judecată a Tribunalului Sălaj la un an și șase luni de închisoare cu suspendare și trebuie să facă munca în folosul comunității la o biserică.

Aceasta a încheiat un acord cu procurorii prin care recunoaște că singură și-a făcut cont pe site, a completat un formular cu mai multe IBAN-uri de la bănci, și-a creat o poreclă și a făcut videochat chiar în locuința ei din Cehu Silvaniei.

La data de 19.12 .2019 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Sălaj dos. nr…./84/2019, având ca obiect acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj cu inculpata M.L. cercetată pentru săvârșirea a infracțiunii de continuate de evaziune fiscală.

În fapt, în actul de sesizare a instanței s-a reținut că inculpata M.L. a realizat venituri din activități de videochat pe care nu le-a declarat organelor fiscale, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

”Arăt că în perioada 2013-2018, la locuința mea din Cehu Silvaniei am desfășurat activități de videochat, având cont pe un site de profil. Contul mi l-am făcut eu, am completat niște formulare online, am comunicat codul IBAN și m-am logat eu direct la un site de profil. Aveam un nume de scenă și erau mai multe categorii. Am primit toată suma care mi se cuvenea după aceea din serviciile de videochat și nu am declarat-o organelor fiscale” a fost declarația femeii potrivit clujust.ro.