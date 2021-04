Ce pățesc Andra și Cătălin Măruță în casă cu fata lor: ‘Ne amenință’

Andra și Cătălin Măruță au o familie superbă și nu apucă niciodată să se plictisească alături de Eva și David.

Andra și Cătălin sunt terorizați de micuța Eva, care a spus de acum un an că își dorește enorm un cățel. Ei bine, nu a fost doar o fază, pentru că micuța Eva continuă să își roage părinții să îi ia un animal.

Acum, Andra a vorbit despre faptul că fetița a trecut la amenințări. Deși a încercat să își convingă părinții în fel și chip, spunându-le chiar că îl va cumpăra cu banii ei, pe care i-a câștigat după ce a jucat într-o reclamă.

”Eva ne tot amenință, că are bani din reclamă, că i-a făcut o reclamă și îi zice în fiecare zi lui taică-su de ce nu-mi cumperi, că am bani din reclamă. De un an tot asta zice, așa că..din banii de reclamă probabil că o să îi cumpăram un câine”, a spus Andra la Radio Zu.