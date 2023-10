Ce pățea fata lui Robert Turcescu la școală: ‘Plângeam când veneam acasă’ EXCLUSIV

Ioana Taisia cunoscută în online drept Yoyo se numără printre influencerii de succes. Este fiica lui Robert Turcescu, dar nu s-a folosit de numele celebrului său tată pentru a obține mai ușor succesul, ci a preferat să reușească pe cont propriu sub apelativul Yoyo. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Yoyo ne-a povestit că a fost victima bullying-ului în școală, cum s-a adaptat în America, la facultate, cum a devenit creatoare de conținut, dar și ce a învățat de la Măruță, Shurubel, Lili Sandu și Bogdan Ciudoiu.

Fata lui Robert Turcescu la PRO TV

Pentru cei care nu-și mai aduc aminte de Ioana Taisia, vă spunem că de curând tânăra s-a alăturat echipei PRO TV.

Cunoscuta creatoare de conținut le arată oamenilor prezenți pe rețelele de socializare ce se întâmplă, de fapt, pe platourile de filmare, dar și în spatele camerelor pe durata celor două emisiuni: ”Vorbește lumea” și ”La Măruță”.

Recent întoarsă din Pennsylvania, S.U.A., unde a absolvit Facultatea de Comunicare și Filosofie în cadrul Universității Villanova, Yoyo se bucură de oportunitatea de a activa în mediul online prin intermediul unei televiziuni.

Pe numele real Ioana Taisia, Yoyo are o comunitate fidelă pe platformele sociale Instagram și TikTok, unde zilnic abordează subiecte de interes, precum modă, frumusețe, călătorii, educație și, mai nou, televiziune.

Playtech Știri: Te-ai mutat recent într-un apartament nou, să îl stăpânești sănătoasă. După cât timp ți-ai îndeplinit acest vis? Ai apelat la un împrumut bancar?

Ioana Taisia (Yoyo ): Mulțumesc mult! Am luat decizia să închiriez un apartament, nu să îl cumpăr, deoarece plănuiesc să plec la un master în străinătate anul viitor. Nu am vrut să fiu legată de un împrumut sau o rată la bancă, deci pentru perioada aceasta din viața mea, să stau în chirie avea cel mai mult sens. Cât despre cât a durat să îndeplinesc acest vis, am văzut în jur de 20 de apartamente până când să îl închiriez pe cel în care m-am mutat. A fost o mare aventură.

Yoyo: “De vreo 2 ani de zile părinții m-au ajutat financiar doar în cadrul facultății”

Playtech Știri: De la ce vârstă te întreții singură?

Voyo: În teorie, mă întrețin 100% singură de când am terminat facultatea, adică din luna mai a acestui an. Zic „în teorie”, pentru că de vreo 2 ani de zile părinții mei m-au ajutat financiar doar în cadrul facultății, adică m-au ajutat cu taxa de școlarizare, bani pentru mâncare și situații de urgență, cum ar fi un consult la doctor. Însă cheltuieli precum vacanțe și orice lucru material de care am nevoie au fost și sunt suportate de mine de câțiva ani, din ce câștig din mediul online și alte joburi pe care le-am avut.

Creatoarea de modă spune că mama ei a încurajat-o

Playtech Știri: De mică ai fost atrasă de modă. Cum a început activitatea ta în online ca influencer? Cine te-a încurajat să îți folosești „vocea” în online?

Yoyo: Deși nu multă lume știe, activitatea mea în online a început de când eram în liceu. Yoyo’s Vision era locul meu safe de pe internet, unde abordam diverse subiecte, de la modă și make-up, până la experiențele emoționale prin care treceam în adolescență. Eram pasionată de scris și de fotografie, iar mama m-a încurajat să îmi împărtășesc pasiunile cu lumea din jurul meu. Cât despre activitatea din online în prezent, deși îmi doream de mică să fiu creator de conținut, nu am avut un plan, pur și simplu s-a întâmplat. Eram în Statele Unite în 2020, când abia începuse pandemia. La momentul respectiv eram împreună cu un băiat american și am început să filmăm diverse videoclipuri. Îmi amintesc că într-o zi a filmat el un videoclip în care mi-a făcut steagul României din tricouri, fiindcă știa că îmi era dor de casă. Cumva, clipul lui a ajuns pe pagina de “For You” din România, iar de acolo a început totul. După ce ne-am despărțit și m-am întors, în sfârșit, acasă, am decis să continui singură, să văd cât de departe pot să duc nebunia asta. Și iată ca m-a dus, zic eu, destul de departe.

Playtech Știri: La ce vârstă ai câștigat primii bani ca influencer? Ce ți-ai luat din ei?

Voyo:Prima campanie plătită pe care am avut-o a fost la 19 ani, cu Vestiaire Collective. Îmi amintesc și acum cât de fericită am fost, mai ales că era vorba despre un site de modă. Banii respectivi i-am investit, ulterior, în materiale pentru un mic business pe care îl aveam atunci, Yoyo’s Closet.

Yoyo: “M-am confruntat cu mult bullying în școala generală”

Playtech Știri: În școală, te-ai confruntat cu vreo situația de bullying? Cum ai reacționat?

Voyo: Chiar zilele trecute vorbeam cu o prietenă din școala generală despre asta și ne aminteam de o anumită persoană care ne era bully. Da, m-am confruntat cu mult bullying în școala generală, în special pentru că aveam tenul mai închis și eram brunetă. M-a afectat extrem de mult, plângeam când veneam acasă și le spuneam părinților mei că tot ce îmi doresc e să am pielea albă ca laptele, cum au colegele mele. Ulterior, când m-am mutat din mediul privat în cel de stat, la liceu, am înțeles că acest bullying venea din preconcepții rasiste ale colegilor mei din generală, probabil învățate de la părinți sau alți colegi. După ce am înțeles asta, complexul meu s-a transformat în lucrul pe care îl apreciez cel mai mult la mine. Thank God for growing up and maturing. 🙂

Fiica lui Robert Turescu obsedată de orice ținea de America

Playtech Știri: De ce ai ales să studiezi în America? Cum a fost experiența pentru tine?

Yoyo: Ca orice copil care a crescut cu YouTube, internet și seriale, eram obsedată de orice ținea de America. Faptul că eram atât de motivată să ajung acolo, recunosc, era mult bazat pe ce vedeam în online și la televizor. Însă, undeva prin clasa a 10-a, ideea că „o să ajung eu să locuiesc în SUA” devenise mai degrabă o întrebare de „Cum ajung eu acolo oare?”. Am avut norocul să mă împrietenesc cu Ioana, în prezent una dintre cele mai bune prietene ale mele. La momentul respectiv, ea se pregătea pentru admiterea în SUA la Daniela Bordei și m-a îndemnat să vin cu ea într-o zi, dacă am gânduri să plec în State la facultate. Restul e istorie. Am început procesul de aplicare, am intrat la 10 din 20 de facultăți la care am aplicat și am ales facultatea care mi-a oferit cel mai bun ajutor financiar. Am fost susținută de lumea din jurul meu, mai ales de doamna Bordei și de părinții mei, să fac acest vis să devină realitate.

Yoyo: ”Mă gândesc serios să scriu o carte despre experiența asta”

În dialogul cu tânăra creatoare de conținut am mai afalt din posibilele planuri de viitor, inclusiv cele despre o carte, pe care Voyo ar putea să o scrie despre experiența amricană:

Voyo: Cât despre acum a fost, e mult de zis, mă gândesc serios să scriu o carte despre experiența asta. Educațional, a fost o experiență inegalabilă, ceva ce m-a format atât intelectual, cât și moral. Nu cred că există sistem de învățământ care să se compare cu cel american. Viața de acolo, în schimb, nu a fost pentru mine. Nu m-am regăsit în societatea americană, sau, mai bine zis, în societatea americană pe care am experimentat-o eu, într-un context relativ restrâns, fiind la o facultate micuță din Pennsylvania. Au fost niște ani grei, dar frumoși în egală măsură.

Playtech Știri: În America ai încercat să lucrezi în paralel cu facultatea? Ai avut bursă? Cum a fost adaptarea? Ce ți-a fost cel mai greu acolo?

Yoyo: Da, am avut diverse joburi în perioada în care am stat în SUA. Studenții internaționali pot lucra în cadrul campusului, adică nu poți să îți iei un job la McDonald’s sau ca babysitter. În al treilea an de facultate, am avut un desk job, care era parte dintr-un internship mai mare din cadrul facultății. Pe lângă asta, am lucrat în calitate de consultant pentru „Vreau să Studiez în America”, adică ajutam elevii români să aplice în SUA. În rest, de vreo 2 ani, sunt creator de conținut, job pe care l-am făcut și în cadrul facultății, cu toate că a fost mai greu din cauza distanței.

Robert Turcescu este cel care suportat restul costurilor pentru studiile fiicei sale

Tânăra Ioana Taisia avea să ne mai spună că a avut noroc dincolo de ocean, având o bursă, dar ne-a mai spus că mult mai celebrul ei tată, Robert Turcescu, a suportat restul costurilor pentru studii:

Yoyo: Cât despre bursă, da, am avut ajutor financiar, iar restul costului a fost suportat de tatăl meu, care m-a susținut în toată această călătorie în America. Adaptarea nu a fost ușoară, așa cum am menționat mai devreme, mai ales pentru că eram singura româncă din campus. Însă mi-am găsit un grup de oameni minunați, cu care încă țin legătura și pe care îi consider prieteni apropiați, care nu m-au judecat și m-au acceptat așa cum sunt. Cel mai greu a fost să mă simt de parcă aparțin la facultatea pe care am ales-o. Deși educațional este o facultate minunată, nu este o facultate neapărat potrivită pentru studenți internaționali. E foarte ușor să te simți singur și neînțeles într-o țară străină, însă e și mai greu când nu ai cu cine să împărtășești anumite experiențe pe care doar un om de aceeași naționalitate cu tine le-ar putea înțelege. Eu am avut norocul să fiu aproape de Ioana, prietena mea pe care am menționat-o mai devreme, însă cu toate că eram aproape, ne era greu să găsim timp să ne vedem. Școala în SUA este foarte solicitantă, deci oricum e greu să îți găsești timp să faci lucruri în afara mediului academic.

Yoyo: “Am scăpat de frica de penibil”

Playtech Știri: Recent ai început o colaborare cu PRO TV. Cum arată ziua ta de muncă? Ce ponturi ai primit de la prezentatorii celor două emisiuni, Vorbește Lumea și La Măruță?

Voyo: Ceva ce am învățat aici, în special uitându-mă la prezentatori, e să nu îmi fie frică. Să nu îmi fie frică să vorbesc, să nu îmi fie frică să îmi exprim ideile, oricât de nebune ar fi ele. E foarte ușor să te simți intimidat într-un context de genul, fiind înconjurat de vedete și invitați importanți constant. Însă observând-i pe ei, și chiar împrietenindu-mă cu fiecare în parte, am scăpat de frica de penibil. Sunt niște oameni extraordinari, pe care îi respect și apreciez enorm.

Playtech Știri: Pe viitor, îți dorești un job mai consistent în televiziune? Simți că poți mai mult?

Voyo: Nu știu ce să spun. Întotdeauna simt că pot mai mult, de asta nici nu se pune problema. Fiind la PRO TV și văzând „behind the scenes” este o experiență din care învăț extrem de multe lucruri, o experiență care mă ajută atât pe plan social, cât și tehnic. Nu știu ce va fi în viitor, dar pot să vă spun că plănuiesc să încep un podcast. În rest, I just go with the flow. Orice experiență, orice îmi apare în cale, toate sunt oportunități de învățare.

Playtech Știri: Ce planuri ai legate de modă, după colaborarea cu Oana Nuțu, soția tatălui tău, la o colecție de corsete?

Voyo: Momentan, nu am neapărat un plan, însă îmi doresc foarte tare să colaborez cu designerul Ramona Bizbac, una dintre prietenele mele foarte bune. Tot vorbim de ceva timp să facem o colecție, dar ne e greu amândurora să ne alocam timp pentru asta. Maybe next year 🙂

Yoyo, tânăra creatoare nu cheltuie mulți bani pe haine

Deși pasionată de fashion, și de cum arată, Voyo recunoaște că nu este o mare cheltuitoare, mai ales când vine vorba de hainele pe care le are în garderobă:

Playtech Știri: Fiind pasionată de modă, ce buget aloci lunar pentru shopping? Ce faci cu hainele pe care nu le mai porți?

Voyo: Nu pot să spun că aloc un buget lunar. Sunt foarte norocoasă, sincer, fiindcă prin prisma jobului meu în mediul online, primesc haine sau colaborez cu diverse branduri, ceea ce îmi permite să experimentez mult cu stilul meu. Nu cred că dau mai mult de 100 de euro pe haine lunar. Poate sunt anumite momente sau luni în care trec de acest buget, dacă am un eveniment important sau nevoie de ceva anume.

Fata lui Robert Turcescu are porecla din casă

Deși nu s-a știut până acum, de unde are Ioana Taisia, din curiozitate am decis să o întrebăm, iar tânăra dezinvoltă ne-a recunoscut cum și cine i-a pus această poreclă:

Playtech Știri: Numele sub care ești cunoscută este Yoyo. De la ce vine porecla? În viața de zi cu zi, prietenii te striga Ioana sau Taisia?