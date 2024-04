Karmen, fiica lui Adrian Minune, ne-a mărturisit că împarte parfumurile cu soțul ei, Bogdan Căplescu, amândoi fiind mari consumatori și având gusturi comune. Descoperind pasiunea părinților pentru astfel de esențe, Sofia a adoptat și ea ritualul, folosind parfumuri pentru copii. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech-Știri, artista ne-a vorbit despre pasiunea comună pe care o are cu partenerul său de viață, motivul pentru care nu face shopping online, dar și de ce alege o dată sau de două ori pe an să își diversifice garderoba radical, cheltuind sume mari pe haine.

Karmen Simionescu: “Amândoi ne batem pe parfumuri la propriu”

Karmen și soțul ei îi asigură fiicei lor viitorul încă de la naștere, când au decis să îi deschidă un cont și să vireze lunar bani. Cântăreața ne-a explicat că Sofia va avea acces la cont în momentul în care va fi mare, posibil înainte de 18 ani.

Cine este cel mai mare consumator de parfumuri: tu sau soțul?

Amândoi ne batem pe parfumuri la propriu. Adică de fiecare dată când își cumpără un parfum, trebuie să îl miros eu mai întâi și îi spun dacă îmi place, dacă îl iau eu. Și s-a întâmplat să îmi cumpere el un parfum și să zică: iubire, ți-am luat un parfum. A venit la mine, m-am dat cu el și a zis: mamă, cât de bine miroase! Ți-l iau eu! Nu, nu! Adică e bătaie la propriu!

Dar fetiței îi place să se parfumeze?

Atunci când ies cu ea din casă, nu am voie să mă parfumez doar eu. Și ea are parfumul ei propriu, îi plac parfumurile florale și toate sticluțele cu roz, îi plac rău de tot, da.

Karmen: “Îmi aleg o dată, de două ori pe an să mă duc să sparg toți banii”

Ce slăbiciuni ai pe lângă parfumuri? În ce investești mai mulți bani?

Sunt în perioada în care nu am timp nici să respir. Nu mi-am mai cumpărat mai nimic în ultimul timp. Sincer, prefer să-mi cumpăr o dată mai multe, chiar dacă se simte mai nașpa la portofel. Dar nu sunt genul care să umble tot timpul în mall-uri, care să meargă să stea să se plimbe prin magazine și să vadă: îmi place aia, îmi place aia. Și atunci îmi aleg o dată, de două ori pe an să mă duc să sparg toți banii.

Preferi shoppingul online sau în magazine?

Nu prea sunt fan shopping online, pentru că dimensiunile mele sunt puțin atipice. Sunt mai micuță de statură, în partea de sus a corpului îmi trebuie chestii mai măricele, în partea de jos mai micuțe, mică în talie, șoldurile puțin mai măricele, deci trebuie neapărat să merg să probez. De cele mai multe ori, când am făcut shopping online, nu a fost bine și prefer să nu pierd niște bani aiurea, pentru că niciodată nu am returnat nimic. Adică sunt și genul am luat-o, aia e, o dau eu cadou.

“Fetița mea are un cont în care se strâng lunar bănuții ei”

Cel mai mare record înregistrat la shopping care a fost?

Ca bani? Nu știu. Dar hai să îți povestesc despre primii mei bani pe care i-am câștigat ever. Eram cu părinții la Oradea, la niște prieteni, s-a făcut un eveniment și am cântat. În timp ce cântam, a venit unul dintre prietenii tatălui meu și mi-a dat o bancnotă de 500 de euro, deci primii mei bani câștigați în viața mea.

În ziua următoare, cum m-am trezit, m-am dus la mall și mi-am cumpărat de la Elisabetta Franchi o rochie și atât. Proastă investiție pentru că a fost o rochie și am purtat-o de două ori, dar așa se întâmplă când câștigi bani ușor și nu știi ce să faci cu ei. Acum nu mai câștig bani așa de ușor. Trebuia să îi pun acolo la pușculiță. Dar na, educația financiară mai greu cu ea, la noi nu prea se poartă, însă trebuie să învățăm din greșeli.

Dar, de exemplu, pentru fetița ta pui niște bani deoparte pentru studii.

Fetița mea are un cont în care se strâng lunar bănuții ei, de care când o să consider eu, taică-su zicea la 18 ani, dar eu am zis nu chiar la 18 ani, hai să ne mai gândim, când o să fie momentul în care considerăm amândoi că este destul de matură și că știe ce ar trebui să facă cu banii respectivi, o să-i înmânăm acea sumă. Cât despre studii, studiile vor fi plătite de noi, că de asta suntem părinți să îi asigurăm măcar educația.

