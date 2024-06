Ce părere are Mircea Baniciu despre noua locuință a fiicei sale? Cum se înțelege, de fapt, artistul cu ginerele său: „Coleg de neam” EXCLUSIV

Mircea Baniciu este un bunic împlinit! Fiica sa a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu 6 zile. Ana Baniciu a născut un băiețel perfect sănătos, iar acum, viața i s-a schimbat radical. Artistul ne-a oferit detalii în exclusivitate despre cum se simte Ana după doar câteva zile de la naștere. Mai mult decât atât, acesta ne-a dezvăluit ce părere are despre noua casă a fiicei sale.

Ana Banciu s-a încadrat perfect în termen! Odată cu finalizarea casei mult visate, a venit pe lume și fiul său. Tatăl vedetei a venit în vizită la noua locuință și ne-a spus părerea sa sinceră despre casa în care locuiește acum Ana Baniciu, alături de familia ei. Mai mult decât atât, Mircea Baniciu ne-a dezvăluit cum se simte Ana după doar 6 zile de la naștere:

„E foarte important să mai ai lângă tine un „coleg de neam”, un nou membru al familiei. Ana este ok, are tot ce îi trebuie, are aer condiționat, are apă caldă, are de toate. S-au mutat în casă nouă, am fost și eu în vizită, iar casa lor este foarte frumoasă.

Ăsta mic a așteptat să termine Ana cu Edy casa, a venit exact în momentul în care a fost gata casa. A venit la fix, chiar dacă Ana a născut cu o săptămână mai devreme.

Ea știa cam când va fi momentul. Important e că au și casă, și mașină, și de toate, ce să mai zic? Totul e perfect!”, ne-a declarat Mircea Baniciu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.