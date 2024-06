Carmen de la Sălciua îl dă în judecată pe Culiță Sterp? Ce bani îi datorează artistul fostei sale soții: „Sunt drepturile mele” EXCLUSIV

Deși s-au despărțit de ani buni, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp nu par a fi în relații tocmai bune și, aparent, mai au câteva conturi de reglat la propriu. În perioada când erau căsătoriți, cei doi au lansat mai multe piese pe Youtube, iar după divorț, canalul i-a revenit lui Culiță Sterp. Ulterior, artistul nu i-a mai oferit fostei sale soții niciun ban pe toate melodiile pe care le-au lansat împreună, deși artistul încă încasează bani din acele piese. Solista vrea să-l dea în judecată pe Culiță Sterp, aceasta fiind ultima soluție dacă nu vor ajunge să se înțeleagă pe cale amiabilă.

Deși s-au despărțit de ani buni, Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua încă nu și-au reglat toate conturile. În urma pieselor pe care cei doi le-au lansat împreună, artistul nu i-a mai oferit fostei sale soții banii meritați, chiar dacă melodiile încă produc sume uriașe de bani pe Youtube. Carmen de la Sălciua ne-a oferit declarații în exclusivitate despre acest subiect:

Din acel moment, nu am mai încasat niciun bun, dar melodiile încă se află pe canalul său de Youtube, în condițiile în care ar trebui să fie plătită treaba muncitorului, ca să fim cu toții corecți. Nu îmi doresc scandal! Îmi doresc să îmi revină ce este al meu.”, ne-a declarat Carmen de la Sălciua, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Carmen ne-a dezvăluit că au trecut ani buni de când nu a mai vorbit cu fostul său soț, dar consideră că este de datoria lui să îi dea banii din drepturile pieselor pe care le-au făcut împreună. Mai mult decât atât, artista își dorește să nu se ajungă la judecată, preferând calea ambiabilă:

„Nu am luat legătura cu Culiță de mulți ani. Nu am mai vorbit despre aceste lucruri. Sunt lucruri care se știu. Nu cred că pentru fiecare lucru trebuie să îl dau în judecată.

Sper că oamenii se pot înțelege și amiabil și nu este întotdeauna nevoie de un judecător care trebuie să facă asta. Noi nu ne-am înțeles și nu a venit nici măcar cu o propunere către mine legat de banii pe piese.

Așa era normal și frumos. Am compus acele melodii, nu doar am contribuit și cântat. Consider că în mare parte este dreptul meu!”, ne-a mai spus fosta soție a lui Culiță Sterp, în exclusivitate pentru Playtech Știri.