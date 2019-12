Ce operații estetice și-au făcut vedetele din România. Transformările sunt șocante

Operațiile estetice nu mai sunt niciun secret pentru nimeni. Femei și bărbați din întreaga lumea își îmbunătățesc imaginea, unii mai mult, alții mai puțin. Româncele adoră și ele să mândrească cu un trup și un chip perfect și să profite de noutățile apărute în cabinetele medicilor esteticieni. Iată cât de mult au profitat unele vedete autohtone de măestria specialiștilor și cât de tare au reușit să le schimbe operațiile?

Vedetele din România și operațiile estetice

De-a lungul timpului, vedetele noastre au avut parte de nenumărate schimbări. Dincolo de modificările venite odată cu stilurile diverse ale anilor, din 2000 până în 2019, acestea au ales să-și schimbe total înfățișarea. Prima care vine în minte românilor este Bianca Drăgușanu. Deși fosta asistentă păcătoasă a susținut în repetate rânduri că nu a exagerat cu operațiile, alta ar fi fost imaginea sa de acum, dacă nu ar fi apelat la medicii esteticieni.

Anda Adam s-a lansat în muzică în anul 2019, alături de RACLA. Anda era atunci brunetă, fără forme atât de voluptoase, avea părul scurt și era foarte bronzată. Cântăreața a pozat de două ori în Playboy, odată înainte de operația de mărire a sănilor și odată după ce a renunțat definitiv la sânii mici pe care i-a durăit mama natură.

„Eu pentru faţa mea dau toţi banii!”

Brigitte Sfăt a devenit un personaj extrem de interesant datorită relațiilor tumultoase și a felului extrem de excentric de a fi. Mulți au criticat-o de-a lungul timpului că s-a urâțit atunci când a ales să treacă pe la cabinetul medicului estetician. Bruneta are implanturi de fese, implanturi mamare, reconstucție musculară la nivelul feței, implant în sprâncene și mărire de buze. „Eu pentru faţa mea dau toţi banii! Cred ca am investit deja peste 30.000 de euro. Am ridicati toţi muşchii din faţă. Am 41 de ani, dar am faţa foarte întinsă, nu am niciun rid pe faţă”, a declarat Brigitte Sfăt.

Margherita de la Clejani a dat startul operațiilor estetice la doar 18 ani, moment în care și-a pus silicoane. Chiar când tatăl său abia acceptase schimbarea, ea a ales să-și mai facă ceva. Solista și-a mărit buzele și se zvonește că și-a pus și acid în zonele în care ridurile sunt mai pronunțate și și-a făcut și o rinoplastie.