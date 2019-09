Ce operație estetică își face Monica Tatoiu în fiecare an. ”E foarte dureros, dar după două ore sunt la TV!”

Monica Tatoiu, femeie de afaceri, flamboaiantă și doritoare de noi experiențe, fiind cunoscută acum pentru vacanțele sale exotice, a vorbit deschis într-o emisiune, unde a spus ce operație estetică își face.

Monica Tatoiu, femeie de afaceri, care a condus compania de cosmetice Oriflame din 1996 până în 2008, doctor în matematică la Universitatea din Iași, este celebră, mai nou, pentru vacanțele sale exotice. În vârstă de 63 de ani, pozează fără rețineri în costum de baie și dorește să încerce tot ce e nou, printre care și operațiile estetice.

Invitată în emisiunea Danei Săvuică, ”E OK să fii vedetă?”, vedeta a povestit ce îmbunătățiri își face pentru a arăta după bunul plac. Pentru curioși, secretul ei constă în botox și mezoterapie.

„Între 45 şi 50 de ani trebuie să te duci să îti pui puţin botox, o dată pe an. Am un medic la Timişoara. Merg la el de cinci ani de zile. Am o prietenă care atunci când face mezoterapie două săptămâni nu iese din casă. E toată vânătă. La mine ştie tot Iancu Nicolae când mă duc la mezoterapie.