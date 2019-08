Ce nume va avea Andreea Bălan, după căsătoria cu George Burcea. Cei doi au negociat și au convenit la această variantă

Andreea Bălan se pregătește pentru unul dintre cele mai frumoase evenimente din viața ei. Ea și George Burcea se vor căsători, în această toamnă, iar vedeta s-a gândit la toate detaliile astfel încât ziua cea mare să fie de neuitat. Cântăreața a dezvăluit și ce nume va purta în buletin, după fericitul eveniment.

Ce nume va purta Andreea Bălan în buletin, după nuntă

Sunt împreună de ani buni, timp în care și-au construit o relație bine sudată și au devenit părinții a două fetițe. Andreea Bălan și partenerul ei, actorul George Burcea, vor păși în curând în fața altarului, în cadrul unui eveniment care se vrea a fi unul de neuitat.

Artista a dezvăluit ce nume va purta după ce va deveni oficial soția lui George Burcea. “Numele meu este marca înregistrată. Şi în buletin rămâne la fel”, a spus Andreea Bălan, într-o emisiune la Antena Stars.

Andreea Bălan face dublu eveniment

Pe 15 septembrie, anul acesta, cei doi se vor căsători, iar în aceeași zi ei au fixat și botezul micuței lor. Pregătirile pentru dublul eveniment sunt în plin proces de desfășurare, iar cântăreața își dorește ca ambele petreceri să se desfășoare sub conceptul „Nuntă şi Botez în Paradis”.

Andreea Bălan, alături de fetița ei cea mare

„Oricum trebuia să facem botezul fetiţei şi, cum stăteam eu în spital, am avut ideea să facem şi nunta. Am stabilit că este pe 15 septembrie, iar acum suntem în pregătiri, e bine că am început din timp. Am ales locaţia – Le Château, decorul, rochiile de mireasă, tortul, candy barul, tematica. Se va numi Nuntă şi Botez în Paradis, Paradis fiind ultimul meu show lansat. Vom avea aproximativ 250 de invitaţi“, a povestit Andreea, în cadrul unui interviu pentru viva.ro.

Artista a ales și nașii pentru micuța Clara Maria, fetița ei în vârstă de cinci luni. Așadar, mezina îi va avea ca părinți spirituali pe actorii Monica Davidescu şi Aurelian Temişan, colegul Andreei de la masa juriului emisiunii „Te cunosc de undeva“, emisiunea difuzată de Antena 1.