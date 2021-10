Ce nume inedit vrea să-i pună Cabral fiului său nou-născut. „Se poartă negocieri acum!”

Cabral și Andreea Ibacka se bucură de cele mai frumoase momente din viața lor. Frumoasa actriță a născut un băiețel de nota 10 acum 2 zile, iar Cabral i-a mărturisit colegului său de trust Cătălin Măruță la ce nume s-ar fi gândit să-i pună fiului său.

Milioane de români îl apreciază pentru carisma, șarmul și simțul său dezvoltat al umorului. Cabral Ibacka este în culmea fericirii de câteva zile de când soția lui Andreea a născut primul băiețel al cuplului.

Deși încă nu au decis numele bebelușului lor, Cabral și Andreea Ibacka nu sunt niciodată în pană de idei. Într-o conferință video în direct la emisiunea La Măruță de pe PRO TV, Cabral i-a mărturisit soțului Andrei o propunere amuzantă de a-l numi pe fiul său nou-născut.

Binențeles, totul a fost spus în spirit de glumă, în dulcele stil clasic al lui Cabral. Mai mult de atât, Cabral a declarat că el se aștepta ca cel de-al treilea copil al său să fie tot fetiță, fiind obișnuit să crească fete.

Eu eram sigur ca o sa facem tot fata, m-am obisnuit sa avem fete, si imi si doream sa fie fata, stiam cum e dinamica, stiam cum se comunica…e bine. A venit gagiul asta in viata noastra, e sanatos, pare somnoros.

„A primit nota 10 la nastere, are 53 de cm, dar aproape a cazut asa, ca Nadia Comaneci la gimnastica. Eu cred ca noi stim deja. De cand devii tata pentru prima oara se schimba foarte multe lucruri.

Fericit și emoționat, Cabral le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis un mesaj de felicitări și gânduri bune în această perioadă importantă din viața lui și a soției sale. De asemenea, vedeta de la PRO TV și-a exprimat admirația față de femei și miracolul nașterii.

„Iti spun ceva. Daca noi barbatii eram femei si trebuia sa nastem cred ca ne aruncam sub niste autobuze, pe cuvantul meu. prin cate trece o femeie in sarcina…noi barbatii am plange….

Aia mica e fericita, asteapta sa ii vina necazul acasa. Facem in asa fel incat sa fie gelozia cat mai mica. Se trezeste cu concurenta si nu e bine.

Vreau sa multumesc tuturor celor care au gasit 5 secunde sa ne trimita un mesaj, o urare, un gand bun. Am strans 25 de mii de vorbe bune, nu cred ca le merit, dar multumesc.”, a declarat Cabral în cadrul emisiunii La Măruță.