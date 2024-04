Ce nume de botez a ales Aurel Pădureanu pentru nepoțică: ”În amintirea Corneliei Catanga”. Unde se va naște bebelușa? EXCLUSIV

Îndrăgitul solist de romanțe Aurel Pădureanu ne-a vorbit cu entuziasm despre nepoțica lui, care va veni pe lume peste patru luni. Am aflat, din interviul exclusiv pentru Playtech Știri, și unde se va naște bebelușa, departe de țară, dar și ce nume de botez i-a ales: ”În amintirea Corneliei Catanga”, spune cu mândrie Aurel Pădureanu.

Artistul Aurel Pădureanu ne-a vorbit despre dorul de soția lui, regretata Cornelia Catanga, solista care a încetat din viață în urmă cu trei ani, în timpul pandemiei de Covid-19:

”De Paște, merg la cimitir, am fost și zilele trecute, am făcut și curățenie. Pentru mine e al treilea an de singurătate. Fără Cornelia nu mai am putere să fac absolut nimic, nici de Paște”.