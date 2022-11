Ce nume ar putea avea copilul lui Theo Rose. Artista s-a gândit deja: „Îmi place foarte mult”

Vestea că Theo Rose ar putea fi însărcinată a lăsat pe toată lumea cu semne de întrebare. Fanii ei sunt fără reacție în fața evenimentului. Aceasta are o relație de patru luni cu Anghel Damian care acum ar fi trecut la un alt pas. Cântăreața nu a evitat să vorbească niciodată despre faptul că are chiar și o listă de nume pentru copii. Cum ar putea să îl cheme pe moștenitorul său?

Vestea că Theo Rose ar fi însărcinată a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Jurata de la emisiunea ,,Vocea României” nu a oferit nicio informație despre acest subiect picant care a pus lumea pe jar. Amintim că aceasta are o relație de doar patru luni alături de celebrul actor și regizor, iar conform zvonurilor povestea lor de iubire ar fi trecut la un alt nivel.

Vedeta a recunoscut în trecut în repetate rânduri că își dorește să devină mamă și chiar a vorbit despre cum și-ar boteza copilul. Aceasta este pregătită de aducă pe lume un moștenitor, mai cu seamă că acum pare mai fericită decât în trecut alături de noul partener.

Solista a mărturisit în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri de pe pagina sa de Instagram că dacă ar avea un băiat cu siguranță l-ar boteza Mario. În cazul în care rodul iubirii ei ar fi o fată, atunci ea se va numi Natalia.

,,Am zis de multe ori că dacă o să am un băiat o să-l cheme Mario, îmi place foarte mult. La fată încă nu știu, am multe variante. M-am gândit la Natalia o perioadă bună de timp, îmi place foarte mult”, a mărturisit Theo Rose pe Instagram, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, în luna aprilie a acestui an.