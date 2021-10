Ce nu s-a văzut la TV la Asia Express. Doi concurenți au dat cărțile pe față

‘Asia Express’ este una din cele mai grele proiecte de televiziune. Ce nu s-a văzut la TV? Doi concurenți nu au putut lăsa lucrurile așa și au spus ce li s-a părut diferit în timp se aflau în competiție.

‘Asia Express’ este unul din cele mai iubite proiecte de către români pentru că astfel își pot descoperi mai bine personajele favorite din lumea publică. Emi și Cuza au format o echipă mult adorată din spatele micilor ecrane.

Concurenții au povestit tuturor care au fost cele mai grele momente pentru ei. De departe cea mai dificilă parte a fost cea în care erau nevoiți să-și caute transport din aproape în aproape pentru că rar șoferii îi duceau până la destinația finală unde deseori se întâlneau direct cu Irina.

Pe micile ecrane sunt tăiate părțile în care băieții au stat cu orele pe străzi în speranța că îi va lua o mașină. Un record șocant a fost de patru ore petrecute de vedete pe stradă, ulterior fiind nevoiți să-și caute și cazare până dimineața. Orele de somn au fost în zilele cu pricina mai puține, ulterior aceștia luând o altă zi de la capăt plină de provocări și piedici.

Am înregistrat şi nişte recorduri, demne de toată lauda: patru ore de stat la autostop, respectiv record de căutat cazare – până la 1.30 dimineaţa”, a spus Emi de la Noaptea Târziu, pentru viva.ro.

Şi am mai sesizat ceva, era imposibil să nu existe o regulă destul de clară: dacă se întâmpla să avem noroc cu autostopul, era clar că ghinionul se muta la cazare şi invers!

„Pentru mine şi Cuza cel mai greu a fost autostopul! Plus distanţele imense parcurs e în Turcia. Pentru doi băieţi, în plină pandemie şi cu toate rigorile impuse de lockdown, a fost cumplit!

De asemenea, alt detaliu care s-a văzut mai rar pe TV a fost legat de moralul extrem de jos cu care porneau uneori în cursă. Tinerii au avut multe momente în care au vrut să renunțe la show pentru că nu simțeau că pot duce această experiență până la capăt.

„Au fost foarte multe momente în care efectiv am zis „Gata! Nu ne mai pasă!, dar erau momentele alea de 20-30 de minute de nervi şi încărcătură! Am fost super dedicaţi concursului, pentru că eu nu suport să pierd niciodată, tocmai de asta am fost foarte vulcanici şi pasionali în acelaşi timp, iar dorinţa noastră încă de la început a fost să lungim experienţa asta incomparabilă cât mai mult posibil”, a recunoscut Cuza.