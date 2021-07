Ce nu s-a văzut, de fapt, la Survivor România. Dezvăluirea lui Daniel Pavel despre Ana Porgras

Survivor România și-a desemnat câștigătorul sâmbătă, 10 iulie, când Zanni a devenit marele victorios al sezonului 2 al competiției din Republica Dominicană. Prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, a făcut declarații incredibile despre Ana Porgras.

Daniel Pavel a fost invitat la Teo Show, recent, acolo unde a vorbit despre ce a însemnat experiența lui în cadrul concursului din Republica Dominicană.

Domnul Dan, așa cum a fost alintat de către colegii săi Războinici și Faimoși, a povestit că a trăit senzații extrem de puternice și fiecare moment era simțit la intensitate maximă. Au existat momente în care i-a tremurat vocea, pentru că nu îi venea să creadă că persoana respectivă va pleca acasă.

„Sunt in decompresie, imi asez lucrurile din viata, nu am apucat inca sa ma vad cu iubita mea, e la Viena. Cea mai mare bogatie sufleteasca este aceasta calatorie interioara.

Am stat cu ochii in tavan foarte mult, nu prea am citit, m-am documentat pentru jocuri, in rest am stat cu mine. Supravietuim in toate interactiunile noastre sociale, am descoperit ca fiinta umana e magnifica.

As recomanda prezentatorilor sa lucreze in outdoor. Sa lucrezi vocea, sa reusesti sa acoperi elementele naturii… Eu ma uitam la ei si aveam sansa sa ii vad de aproape, sunt 41 de eroi moderni, toate numele, de la primii pana la ultimul, toti au avut o poveste.

De multe ori nu era spusă fizic si atunci trebuia sa impaunez coloristic. Nu inseamna ca puneam eu ceva in plus, ei erau acolo. Modul in care se ridică, modul in care ajung la final… Era fabulos”, a declarat Daniel Pavel la Wowbiz.