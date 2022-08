Ce nu mai mănâncă Flavia Mihășan de 20 de ani. Să fie motivul pentru care arată atât de bine?

A devenit cunoscută în 2013, datorită emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani de la Antena 1, unde a fost asistentă TV. Apoi, frumoasa dansatoare s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a se dedica în întregime familiei sale. Flavia Mihășan a revenit în centrul atenției mass-media, după ce s-a zvonit că ar putea reveni pe sticlă. Cum se menține vedeta în formă, după 2 sarcini.

O privești și nu ai spune că a trecut prin două sarcini. Flavia Mihășan are o siluetă de invidiat, iar trupul ei de dansatoare profesionistă nu se dezice. Fosta asistentă TV de la Antena 1 este în culmea fericirii, de când a devenit mămică de doi băieți, iubindu-se cu partenerul ei de viață, coregraful Marius Moldovan.

Fosta asistentă de la Neatza a fost întrebată, în nenumărate rânduri, de către urmăritoarele sale de pe Instagram ce secret ascunde de are o siluetă de adolescentă.

Deși acum este mamă cu normă întreagă și nu mai dansează la fel de mult ca pe vremuri, Flavia Mihășan încă se menține într-o formă fizică de invidiat și a recunoscut că mereu face mișcare și a renunțat să mai consume carne acum 20 de ani.

„Fac sport de când eram copil. Nu am putut să mă opresc nici măcar în timpul sarcinii. Bine, nu am făcut în ultimele luni, dar am mers foarte mult pe jos, făceam pilates cât puteam. Există exerciții speciale pentru femeile însărcinate.

Imediat după sarcină, după cele 6 săptămâni m-am reapucat, ușor, ușor. Corpul meu este obișnuit cu genul acesta de mișcare și mă dor oasele dacă nu fac.

Mă doare spatele, mă doare gâtul. În plus, primești un flux de energie în timp ce te miști, cred că acest lucru îmi face bine. Pentru mine, mișcarea este esențială.”, a declarat Flavia Mihășan, exclusiv pentru ego.ro.