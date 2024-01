Ce nu mai face Florin Busuioc după ora 17:00. A slăbit 20 de kilograme, iar acum trebuie să se menţină

Florin Busuioc este un exemplu de ambiție și determinare. A reușit să scape de peste 20 de kilograme, după ce a început să se confrunte cu probleme de sănătate. Acum încearcă să se mențină și are un stil de viață sănătos, iar în fiecare zi ține cont de o regulă importantă. Ce nu mai face niciodată după ora 17:00.

După ce a confruntat probleme serioase de sănătate acum câțiva ani, Florin Busuioc a decis să facă schimbări semnificative în viața sa pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate. Acesta și-a schimbat complet stilul alimentar și a reușit să scape de 24 de kilogame.

Cunoscuta personalitate de la PRO TV a dezvăluit publicului ce tipuri de alimente preferă într-o zi pentru a-și menține sănătatea. Astfel, acesta consumă orez negru, salate, pește, piept de curcan, precum și multe fructe și legume, mai ales la masa de seara.

A eliminat complet din alimentația sa glutenul și zahărul, dar și carnea de porc, după ce specialiștii i-au spus că nu va slăbi din cauza ei. De asemenea, respectă o regulă strictă în fiecare zi: după ora 17.00 nu mai consumă nimic până a doua zi, la prânz.

Pe lângă ajustarea regimului alimentar, Florin Busuioc a dezvăluit că a renunțat la obiceiul de a fuma după infarctul suferit, adoptând astfel un stil de viață mai sănătos. De asemenea, consumă în prezent o cantitate mai redusă de cafea decât în trecut.

Fumatul ar fi fost cauza principală care a dus la infarct, motiv pentru care a renunțat complet la acest viciu care îi aducea numai probleme. Din păcate, nu are voie să facă sport, din cauza problemelor de sănătate, dar merge la ședințe de remodelare corporală și are mare grijă de felul în care arată.

Actorul a recunoscut că s-a adaptat cu ușurință la noul său regim alimentar și că renunțarea la anumite alimente nu i-a pus probleme. Aceasta a fost o decizie luată în concordanță cu sfaturile specialiștilor, având în vedere importanța prevenirii problemelor de sănătate.

Florin Busuioc, celebra personalitate a televiziunii, a decis să-și împărtășească experiența legată de un viciu pe care l-a avut timp îndelungat și de care s-a dezis în urma unor serioase probleme de sănătate care i-au pus viața în pericol.

Întrebat cu privire la posibila sa legătură cu alcoolul, actorul a dezvăluit că niciodată nu a avut o atracție pentru consumul de alcool. Deși tatăl său avusese această problemă în trecut, el nu a moștenit acest defect, ci a avut altul care i-a pus viața în pericol extrem de mult.

Mai exact, era dependent de țigări. Ajunsese să fumeze foarte mult, mai exact trei pachete de țigări pe zi, unul dintre cele mai tari modele. În plus, consuma și cafea în cantități mari, muncea în exces și era foarte stresat, iar toate acestea au dus la un infarct agresiv, care i-a dat complet viața peste cap.

„Nu am fost niciodată șprițar sau băutor. Tata a fost. Tata a băut atât de mult, încât eu mi-am dat seama că nu trebuie să fac asta. Nu era violent, dar nu mi-a plăcut să îl văd așa… abțiguit. Am fost dependent de țigări, țigările m-au dus la infarct, și oboseala, dar cred că ele au fost motivul principal.

Îi sfătuiesc pe toți să se lase sau să nu se apuce de fumat. Trei pachete pe zi de țigări fumam, din cele mai tari de pe piață. Eram numai cu țigara în gură. Am făcut infarct, după care nu am mai fumat. De patru ani nu mai fumez, de când am făcut infarctul”, a povestit Busu la televizor, în urmă cu ceva timp.