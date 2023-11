Ce nu îi lipsește Ramonei Olaru din portbagaj. Obiectele pot părea ciudate: „Mă încurcă traficul de multe ori” EXCLUSIV

Ramona Olaru reușește să fie gata în timp record, indiferent că e vorba de un shooting sau un eveniment monden. Vedeta a dezvăluit, pentru Playtech Știri, că este eficientă la capitolul organizare, având în mașină variante de rezervă atât pentru outfituri, cât și accesorii.

Ce are Ramona Olaru în portbagajul mașinii

Ramona Olaru are la îndemână tot ce îi trebuie, fără a purta genți voluminoase la evenimente. Secretul este portbagajul mașinii. Prezentă recent la avanpremiera filmului Miami Bici 2, colega lui Răzvan și Dani ne-a spus și ce plan are pentru 1 Decembrie – Ziua Națională.

Playtech Știri: În portbagaj, ai jumătate de dressing?

Ramona Olaru: Am în portbagaj absolut tot ce vrei, de la papuci de casă până la lenjerie intimă, bijuterii, de la sandale până la cizme, orice. Asta am în portbagaj și pe bancheta din spate a mașinii. Și vreo 20 de perechi de ochelari de soare.

De când ți-ai format obiceiul ăsta? Ai fost într-o situație critică și te-ai gândit să ai variante de rezervă?

Nu am avut nicio problemă neapărat. Știu doar ce ritm de viață am și că atunci când plec de la emisiune de la Neatza, mai am multe proiecte și mă încurcă traficul de multe ori. Cu siguranță ar trebui să am la mine ceva ce nu aș mai ajunge acasă să-mi iau.

Ramona Olaru: “De vreun an și ceva port un tanzanit la gât”

Ce nu-ți lipsește dintr-o geantă minusculă? Am observat că preferi gențile mici.

Da, îmi plac gentile mici foarte mult. Dacă s-ar putea, nu aș vrea deloc. Nu îmi place să port geantă, foarte rar, dar de nevoie, să bagi un telefon, un portofel, un card, cheile și cam atât. Unele ținute cer o geantă. Dar, dacă e să fiu sinceră și dacă s-ar da o modă fără geantă, aș fi prima.

Ai vreun obiect de care nu te desparți și care îți poartă noroc? Ai vreo superstiție de genul acesta?

De vreun an și ceva port un tanzanit la gât. Am considerat la vremea respectivă că mă ajută energetic și chiar m-a ajutat, pentru că atât timp cât îți bagi ceva în cap, așa funcționează lucrurile. Și cred că e singurul lucru pe care îl port mai tot timpul cu mine.

Acum nu îl am, pentru că am avut un shooting și a trebuit să schimb toate lucrurile la gât, dar, în general, pe acela îl port orice s-ar întâmpla, orice ținută aș avea.

Unde pleacă Ramona Olaru de Ziua Națională

Ce planuri ai pentru 1 Decembrie? Cum sărbătorești Ziua Națională?

Am planuri să plec până la Viena. Nu am fost niciodată la Viena de Crăciun sau la Praga, depinde unde vor și persoanele cu care am de gând să merg. Încă vorbim despre acest lucru.

Nu mai vreau să stau aici pe tradițional, pentru că eu oricum mănânc în fiecare zi mâncare tradițională și vreau să schimb puțin. După emisiune plec. Termin la 12:00, m-am urcat în avion și am zburat. Sănătate, la mulți ani!