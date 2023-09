Ce nu fac niciodată Keo și Misty împreună. Au dat tot din casă. „Nu ne-am dorit”! Artista se pregăteşte de revenirea în muzică EXCLUSIV

Keo și Misty formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbizul autohton. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, iar din rodul iubirii lor a venit pe lume fiica lor Arya. Au trecut și prin momente grele, dar au reușit să depășească obstacolele.

Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Misty ne-a spus motivul pentru care nu apelează la ajutorul unei bone pentru micuța Arya.

Prezentă de curând la un eveniment monden organizat de Alin Gălățescu, Misty ne-a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri despre viața de familie. Pe numele său real, Alexandra a recunoscut că nu vacanțele sunt în formulă de 3 tot timpul. Cei doi nici nu se gândesc la o vacanță fără minunea din viața lor, Arya. Misty ne-a oferit mai multe detalii din culisele familiei lor.

De când a devenit mămică, Misty și-a dedicat tot timpul fiicei sale și a lăsat cariera pe pauză. Acum a venit timpul să își reia activitatea și recunoaște că are mari emoții:

“Am emoții pentru că am avut o pauză destul de lungă. Eu sunt o fire sensibilă și emotivă, mi-e ciudă că și după interviuri mă pierd, am emoții, dar pe de altă parte, un artist fără emoții nu poate să creeze și încerc să privesc această latură a mea ca pe o calitate”, a spus Misty în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Fiindcă recunoaște că este o femeie sensibilă și emotivă, reporterul Playtech Știri a întrebat-o pe iubita lui Keo dacă are și momente când răbufnește sau este mai nervoasă. Misty ne-a spus că în ceea ce privește creșterea Aryei, Keo este mult mai permisiv, iar ea ia deciziile mai grele:

De aproape 6 ani de când a venit pe lume Arya, Keo și Misty nu s-au mai gândit la vacanțe în doi, așadar micuța este mereu alături de părinții săi. Artista ne-a spus și motivul pentru care nu vrea să apeleze la ajutorul unei bone.

“Nu ne-am dorit o vacanță doar noi doi până acum. Nu doar eu și ea suntem atașate, ci și Keo, pentru că muncește de acasă, are studioul acasă, iar Arya are intrare liberă în studio. De multe ori îi zic să îl lase pe tati și ea zice ca tati se oprește din ce face.

Citește și: Ce îi sperie pe Misty și pe Keo, după 10 ani de relație: „Atunci e panică totală și ne cam pierdem cu firea” EXCLUSIV VIDEO

Bonă nu am simțit nevoia, pentru că eram zi de zi cu ea, dar abia pe la 3-4 ani am simțit nevoia de un ajutor. Ea nu a mai acceptat. Oricum, mă bucur că am avut această șansă, să stau cu copilul acasă”, ne-a mai spus iubita lui Keo, în exclusivitate pentru Playtech Știri.