Ce nu este bine să faci de Schimbarea la Față 2023. Tradiția pe care nu trebuie să încalci sub nicio formă. E mare păcat

Ce nu este bine să faci de Schimbarea la Față 2023, una dintre cele mai importante sărbători creștine din luna august. Obrejenia, așa cum mai este denumită această sărbătoare în popor, este prăznuită în fiecare an pe data de 6 august, în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului.

Schimbarea la Față a lui Iisus Hristos este una dintre cele mai mari sărbători ale anului liturgic și este momentul în care Mântuitorul și-a arătat fața Dumnezeiască. În tradiția populară, se spune că în această zi nu este bine să te cerți cu nimeni și nici să fii certat de cineva, deoarece așa va fi tot anul.

De asemenea, fetele sunt sfătuite să nu se pieptene în această zi, pentru că nu le mai crește părul, așa cum nu mai crește nici iarba, conform superstițiilor. În această zi nu se spală hainele în râu și nici nu mai este voie la scăldat în ape curgătoare.

Conform superstițiilor, oamenii care nu țin această sărbătoare vor fi uscați și gălbejiți ca florile care de acum încep să se veștejească. Cine spală hainele în această zi vi fi năpădit de păduchi și ploșnițe.

Cine mănâncă struguri nesfințiți în ziua în care se sărbătorește Schimbarea la Față, o să aibă dureri de burtă, iar despre oamenii care nu-și văd umbra capului la răsăritul soarelui, se spune că vor muri la sfârșitul anului.

De acum nu se mai doarme afară și este bine să te împaci cu cine ești certat, altfel vei fi mustrat tot anul. O altă superstiție spune că nu este bine să te scalzi în apele repezi de munte, deoarece apele se răcesc, iar cerbii vin să le spurce și crește riscul îmbolnăvirilor.

În Evanghelie, Schimbarea la Față a Mântuitorului este descrisă ca și momentul în care Iisus își arată fața Dumnezeiască pe Muntele Tabor. Iisus devine strălucitor și este numit Fiul lui Dumnezeu, deoarece este una dintre minunile Mântuitorului.

Și după șase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una.

Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L”.

Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Iisus S-a apropiat de ei, și, atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morți. – Matei 17:1-9.