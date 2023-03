Ce nu este bine să faci de Buna Vestire 2023. Vei avea necazuri tot anul dacă încalci această tradiție

Sărbătoarea Bunei Vestiri este o sărbătoare care este celebrată de creștinii ortodocși pe 25 martie, cu nouă luni înaintea Crăciunului. Se sărbătorește ziua în care Fecioara Maria a fost anunțată de către îngerul Gavril că va deveni mama lui Iisus Hristos. Este o sărbătoare cu cruce roșie de care sunt legate numeroase tradiții și obiceiuri care aduc ghinion dacă nu sunt respectate. Iată așadar ce nu este bine să faci de Buna Vestire 2023.

Ce se sărbătorește de Buna Vestire

O tradiție, venită din epocile apostolice, spune că marea taină a Întrupării a fost împlinită în ziua de douăzeci și cinci din martie. La ora miezului nopții.

Pe când Preasfânta Fecioară era singură și cuprinsă de rugăciune, s-a arătat înaintea ei Arhanghelul Gavriil și a rugat-o, în numele Preasfintei Treimi, să consimtă să devină Maica Domnului. Sărbătoarea Bunei Vestiri are menirea să ne amintească an de an acest lucru. Iată ce spune Evanghelia după Luca referitor la asta:

„La praznicul Bunei Vestiri, Dumnezeu, care pururea poartă grijă neamului omenesc, a trimis pe Unul-Născut Fiul Său în lume, spre mântuirea noastră. El a încredințat această taină numai unuia din slujitorii Săi, slăvitului Arhanghel Gavriil.

Astfel, l-a trimis pe acesta, mai înainte cu nouă luni de Naşterea după trup a Fiului, la Sfânta Fecioară Maria, din Nazaret. Curată fiind ea şi vrednică de slujirea aceasta. Şi, venind îngerul în cetatea Nazaret, i-a zis: ,,Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!” (Luca 1, 28). „Nu te teme, Marie, că ai har la Dumnezeu. Şi, iată, vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui – Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema, şi Domnul Dumnezeu. Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca 1, 30-33).

Ce nu este bine să faci de Buna Vestire 2023

Există mai multe tradiții și obiceiuri legate de sărbătoarea Bunei Vestiri, pe care credincioșii le respectă.