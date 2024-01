Ce nu a făcut niciodată Adela Popescu pentru Radu Vâlcan. Vedeta a recunoscut imediat: „Avea succes la femei”

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi se iubesc de mai bine de 13 ani, timp în care au format o familie foarte frumoasă, din care au rezultat trei copii. Recent, vedeta a făcut câteva dezvăluiri, n exclusivitate pentru EGO.ro, despre începuturile relației cu Radu.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton și fac furori ori de câte ori apar în lumina reflectoarelor. Cei doi reușesc de minune să îmbine profesia cu viața de familie și radiază de fericire, alături de cei trei micuți ai lor

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru EGO.ro, fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea a vorbit despre începuturile relației cu soțul ei și despre cum au luat decizia de a își face publică relația. De altfel, cele două vedete au frânt multe inimi atunci când au decis să facă anunțul, mai ales că, după cum chiar Adela spune, Radu era un „Don Juan de București”.

„Eu când l-am cunoscut pe Radu era acest Don Juan de București, absolut normal, un bărbat care arată bine, era și în lumina reflectoarelor, evident că avea succes la femei. Avea și o relație, două, trei în același timp, poate. Nu zic acum că ar fi așa, dar așa s-a mai dus vorba.

Când am văzut că mă curtează, primul gând a fost: „Hopa! Eu nu sunt de trecut pe listă! Eu sunt fată serioasă, pe mine nu mă treci pe o listă!”. L-am ținut în standby până când m-am lămurit. I-am zis: „Uite ce se întâmplă, dacă vrei să ne vedem, ne vedem pe ascuns până când îmi dau seama care sunt intențiile tale!”.

Asta după ce mi-am dat seama care sunt ale mele. Îmi plăcea și mie foarte mult și am zis că până nu mă asigur că treaba este serioasă, eu nu! Până nu m-am lămurit și am știut exact că e dragoste și e ceva special, nu ne-am afișat. Când a fost clar, am și plecat în Bali. Am plecat cu doi prieteni în Bali, acela a fost momentul.”, a dezvăluit Adela Popescu.