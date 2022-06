Ce meserie o umplea pe Anca Serea de mulți bani: “La un moment dat, puteam să îmi cumpăr o mașină în doar 2 luni” EXCLUSIV

Anca Serea și-a făcut debutul în showbiz în calitate de model. Vedeta avea 18 ani și jumătate și era în ultimul an de liceu în momentul în care a câștigat un concurs de frumusețe. Ulterior, a primit joburi în străinătate, care i-au adus venituri neașteptate.

Înainte să lucreze în televiziune, Anca Serea a cochetat cu modellingul, domeniu în care a lucrat aproximativ 6 ani. Vedeta a ajuns din întâmplare în lumina reflectoarelor, fiind îndemnată de fratele ei mai mare să se înscrie la preselecțiile unui concurs de frumusețe, care se desfășurau în orașul Galați.

Deși s-a prezentat la eveniment la insistențele fratelui său, Anca Serea a avut surpriza să câștige în 1999 Elite Model Look, concurs care i-a schimbat practic traiectoria în viață.

Originară de la Tecuci, ea a primit joburi atât în țară, cât și în străinătate, a participat la campanii și a fost remunerată corespunzător. Deși adolescentă la acea vreme, Anca Serea a fost dintotdeauna chibzuită cu banii, preferând să își ajute familia.

Prin prisma joburilor, vedeta a avut ocazia să lucreze în străinătate, dar nu a fost niciodată tentată să se stabilească în altă țară.

“Inclusiv când l-am avut pe David (n.r băiatul cel mare), mai făceam modelling, mergeam în mai multe țări, am lucrat mai mult extern: în Turcia, în Grecia, la Paris, la Milano, peste tot”, își amintește cu drag Anca Serea.

În acea perioadă, vedeta l-a cunoscut pe omul de afaceri, Filip Poplinger, cu care și-a întemeiat o familie, chiar dacă fără acte.

Anca Serea a lucrat ca model aproximatv 6 ani. Deși era plătită foarte bine, vedeta a optat pentru familie, în detrimentul unei cariere de succes pe podiumurile de modă.

“Practic, nu am renunțat la modelling, a fost o schimbare firească, eram mamă, am mai făcut un copil, trebuie să ai un anumit stil de viață. Când eram model, câștigam destul de bine. Și Turcia și Grecia acceptau fete mai cu forme și eu am făcut foarte multe campanii de lenjerie intimă, de costume de baie, de rochii de seară, de rochii de mireasă.

După un direct booking, de foarte multe ori mergeai, nu știu, două luni pe an, vara, atunci era sezonul și, la un moment dat, puteam să îmi cumpăr o mașină din banii câștigați. Da, se câștiga foarte bine. Era înainte de criza pe care au avut-o țările astea Turcia, Grecia, criza mare europeană”, a declarat, în exclusivitate, pentru playtech.ro, Anca Serea.