Deși s-a retras de câțiva ani de sub lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu continuă să fie o prezență minunată în showbizul românesc. Care este meseria de bază a fostei Miss România. Nimeni nu se aștepta la asta. Surpriza este una colosală. Puțini români știu pentru ce s-a pregătit, de fapt, Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este una dintre cele mai frumoase și populare îndrăgite vedete din România. Bruneta are o familie fericită și numeroasă alături de omul de afaceri Zsolt Csergo și cei patru copii ai lor: Zsolt Jr., în vârstă de 12 ani, şi tripleţii Kevin, Kim şi Karoly care au împlinit deja 9 ani.

Actrița din Inimă de Țigan a cucerit milioane de români cu formele sale voluptoase și simțul umorului extrem de bine dezvoltat. Ceea ce puțin știu este că, deși a cochetat cu actoria, muzica și modellingul, fosta Miss România 1999 are o meserie în domeniul medical. Sora Iulianei Luciu este de profesie asistent medical, iar o perioadă a făcut practică la secția Chirurgie de la Spitalul Universitar din Capitală.

„Profesia de bază este de asistentă medicală, iar primii bani i-am câştigat când am făcut practică la Spitalul Universitar, Secţia Chirurgie. În paralel, făceam modelling şi mai câştigam nişte bani de la prezentări şi şedinţe foto. La castinguri mergeam cu metroul. M-a atras mai mult lumea showbiz-ului, dar, dacă aş fi rămas în domeniul medical, m-aş fi ambiţionat să intru la Medicină şi sigur aş fi profesat”, declara Nicoleta Luciu, acum ceva timp.

La 41 de ani, Nicoleta Luciu pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice. Fosta asistentă a lui Teo Trandafir este considerată, în continuare, una dintre cele mai frumoase femei din România. Recent, bruneta a dezvăluit cel mai mare secret al său de frumusețe și cum a reușit să scape de problemele inestetice pe care le-a avut cu tenul:

„Este o mască pe bază de argilă albastră, drojdie de bere şi lapte de casă. Cu acest tratament obişnuiesc să stau 30 de minute. Am observat că petele de la soare sunt estompate, scap de sebum, iar tenul nu mai luceşte. Sebumul este principala cauză a coşurilor şi a bubiţelor care ne tot apar pe faţă. Îmi fac această mască de două ori pe săptămână.

Nu, mai am probleme cu tenul. Am scăpat de ele cu apă argintată, adică apă cu argint coloidal, acesta fiind considerat un antibiotic natural. Am și băut, dar mi-am tamponat și fața cu soluția respectivă, timp în care apa asta ar trebui ferită de lumina şi de aparatele electroasnice. Trebuie să faci pe întuneric pentru că e sensibilă la lumina. În două săptămâni mi-a trecut”, a explicat Nicoleta Luciu pentru cei de la click.ro.