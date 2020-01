Ce meserie a avut Raluca Bădulescu, înainte să intre în televiziune. ”Nu suportam programul de la 8!”

Pe Raluca Bădulescu o vezi pe micul ecran, dar puțini sunt cei care știu ce meserie a avut aceasta înainte să intre în televiziune. Raluca Bădulescu, una dintre cele mai excentrice apariții de la ”Bravo, ai stil”, a făcut mărturisri interesante despre trecutul său.

Ce meserie a avut Raluca Bădulescu, înainte să intre în televiziune

Într-un interviu amplu acordat revistei Viva, Raluca Bădulescu a vorbit despre începuturile sale într-ale excentricităților:

„Sunt o persoană mai extrovertită, așa că acest lucru se reflectă și în modul în care mă îmbrac, în ținutele mele mentare. Pentru mine, niciodată prea mult nu e prea mult. Și „prea multul acesta trebuie să fie foarte bine studiat și în concordanță cu imaginea pe care o prezinți și cu felul tău de a fi. Altfel, orice porți poate părea forțat. Spre exemplu, sunt multe trenduri care „bântuie piața, pe care eu nu le voi aborda niciodată pentru că nu mi se potrivesc; și aici dau exemplu trendurile minimaliste, deconstruite (cămăși cu fața în spate) etc. Ceea ce port eu mi se potrivește mănușă. Nu neapărat este un brand personal, este ceea ce îmi place mie să port. Sunt acea colorată cu foarte multe accesorii”, a declarat Raluca Bădulescu.

Nu îi plăcea programul

Vedeta a recunoscut că nu a avut o perioadă în care să se îmbrace mai ”cuminte”, nici măcar pe vremea când era corporatistă.

„Să știți că nu, nici pe vremea când eram corporatistă. Timp de opt ani am fost trader pentru produse petroliere, respectiv export motorină-benzină, la o companie națională. Să știi că eu am absolvit Facultatea de Litere, a fost o provocare pentru mine. Nu îmi plăcea programul, să încep la ora 8 dimineața. Și pe vremea aceea să știți că mă îmbrăcam tot altfel, deși purtam costume. Toate ținutele aveau două, trei brățări în plus, pantofi mai colorați”, a spus Raluca Bădulescu pentru sursa citată.

Ce-i drept, siluata o ajută din plin, Raluca Bădulescu menținând-se tot mai slabă, la aproape șase ani de când și-a micșorat stomacul.