Ce meserie a avut Mihaela Rădulescu înainte să devină mare vedetă. Nimeni nu știa asta

Mihaela Rădulescu a avut un parcurs profesional extrem de surprinzător. Aceasta a făcut taximetrie, a fost instructor de fitnes, iar apoi secretară sau șefă de cabinet la Senat. Apoi, și-a făcut debutul în televiziune.

Ce meserie a avut Mihaela Rădulescu înainte să devină mare vedetă

De altfel, prezentatoarea emisiunii ”Ferma”, de la Pro TV se simte mereu mândră de toate joburile pe care le-a avut și care au contribuit la formarea ei ca om. Mihaela Rădulescu spune că a fost nevoită să muncească, ca să trăiască.

”Munceam ca să am din ce trăi și din ce plăti facturi, nu primeam ajutor financiar de la absolut nimeni, nici măcar de la familie. Și nu m-am ferit niciodată de nicio muncă grea, câtă vreme era plătită. Sunt mândră că am făcut tot ce povestești, sunt mândră că nu m-am oprit nici când n-aveam ce mânca, nici când am dormit pe-o bancă, între două case închiriate, nici când mi-a fost al naibii de greu cu toate, singură. Toate astea sunt azi… my superpower”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru revista Viva.ro.

Pentru Mihaela Rădulescu, intrarea în televziune a fost: ”Întâmplare. Șansă. Dragoste la prima vedere. Și chef teribil să învăț … din mers”, a mai spus vedeta.

Acum, în stare de pandemie, Mihaela Rădulescu încă creează.

”Trăim o perioadă complicată, ba pandemic vorbind, ba pentru că online-ul preia controlul. Regândesc posibilități, pun idei pe hârtie, nu știu să zac și să… enjoy life, fără muncă”, a mai spus aceasta pentru sursa citată.

Mihaela Rădulescu, mândră de fiul ei

Mihaela Rădulescu este și mama unui băiat de 16 ani, pe nume Ayan, de care are toate motivele să fie foarte mândră.

“Și pe băiatul meu încerc să-l țin cât mai departe de gurile rele, de viața publică, mai ales la vârsta asta. E tot ce am visat despre el, e bucuria mea supremă, e cea mai intensă și definitivă iubire pe care am simțit-o vreodată. Da, e adolescent, da, descoperă iubirea, da, îmi povestește tot și mă topesc de drag. Atât despre băiatul meu. Este o fericire pentru mine, am un copil bun. Ştiu, când mamele îşi laudă propriii copii sună ciudat, dar chiar am un copil bun. Un copil foarte pasionat de şcoală, care ştie foarte bine ce vrea, iar chestia asta mă bucură foarte tare. Nu aş fi avut vreo problemă dacă ar fi fost nehotărât, fiindcă e firesc la vârsta asta, dar deocamdată pare hotărât să meargă pe cibernetică”, a povestit vedeta tot pentru Viva.