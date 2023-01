Fotografie rară cu Gina Pistol în costum de baie. Cum arată vedeta la 42 de ani, transformarea e uluitoare după naștere

Gina Pistol și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare cu câteva imagini din vacanța în care se află în prezent. La început de an, vedeta de la Antena 1 a fugit într-o vacanță exotică, alături de Smiley și fiica lor de aproape 2 ani, Josephine.

Aflată departe de țară, departe de iarna din România, Gina Pistol a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a publicat fotografii super sexy cu ea, în costum de baie. Deși are 42 de ani și a adus pe lume un copil, iubita lui Smiley nu s-a sfiit să se afișeze în ipostaze senzuale. Fanii au fost super încântați.

Gina Pistol s-a fotografiat într-un costum de baie întreg, care i-a scos în evidență trupul apetisant și fundul de braziliancă. În ultimii doi ani, vedeta a slăbit enorm , iar acum este într-o formă fizică de invidiat. Nici măcar în tinerețe nu se expunea așa cum a făcut-o acum. Mulți internauți au fost de părere că blondina arată mult mai bine acum, după ce a venit mămică.

„Mie, sincer mi se pare muuuult mai sexy… si mai implinita… are o stralucire aparte, a unui om implinit… a unei femei fericite 📍Varsta, este un numar… apoi fizic ne schimbam oricat am fi de abili in a ,,pacali gravitatia, ideea e cum evoluam… iar tu, dupa umila mea parere, evoluezi intr-o versiune nu numai frumoasa, ci si fericită”

„Nu mai e ce era! E altceva! Pupici Gina/ „Gina este o femeie foarte frumoasa și foarte fina!!!! Mult mai frumoasa decât în fotografii!!!!! O întâlneam acum câțiva ani, pe strada, foarte des, deoarece locuiam în aceiași zona. Deci, știu ce spun!!!! O vedeam nefardata, de cele mai multe ori, 100% naturala!!”, au fost o parte dintre mesajele postate de fanii vedetei.