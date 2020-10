Ce mașină conduce, de fapt, Nicușor Dan. E incredibil de ieftină, costă sub 3.000 de euro

De când a câştigat alegerile locale din 2020 şi a devenit noul primar al Capitalei, este mereu în atenţia presei. Abia acum s-a aflat ce maşină conduce Nicușor Dan, iar preţul ei este unul extrem de mic.

Ce maşină conduce Nicușor Dan

Locuieşte într-un apartament închiriat din zona Gorjului, Militari, are o familie frumoasă şi o maşină mai ieftină decât te-ai fi aşteptat. Nicușor Dan are, conform declaraţiei de avere din 2019, un model clasic de autoturism. Mai exact, fondatorul Uniunii Salvaţi Bucureştiul deţine un Citroen BX, fabricat în 1986, care costă sub 3.000 de euro pe site-urile de anunţuri. Din păcate, maşina nu mai este funcţională, aceasta fiind părăsită pe una dintre străzile din Bucureşti.

De asemenea, se poate observa că, din punct de vedere financiar, politicianul nu stă extraordinar. Venitul lunar în calitate de deputat era, în 2019, de 9.994 de lei, ceea ce înseamnă că anul trecut a încasat un salariu de 119.936 de lei. Mai mult, acesta deţine un teren intravilan de 7.460 mp în Predeal şi o donaţie de 130.000 de lei. La capitolul datorii, Dan se poate “lăuda” cu două credite: unul de 27.000 de euro şi unul de 63.800 de euro.

În vara acestui an, actualul edil al Capitalei a fost oprit de poliţiştii de la Rutieră, pe o arteră din Sectorul 1 din Bucureşti. Maşină condusă de acesta, însă, nu avea Inspecţia Tehnică Periodică valabilă.

“Nu m-am uitat în talon să văd când expiră ITP-ul. Am presupus că totul este OK. Îmi asum această greșeală”, a recunoscut atunci Nicușor Dan.

Secretul din spatele prenumelui său: “Toţi se numeau Nicolae”

Invitat de curând la emisiunea lui Andi Moisescu, noul primar al Bucureştiului a răspuns la o întrebare pusă des în ultima perioadă.

“Mama şi-a dorit să mă cheme Daniel, lucru care s-a şi întâmplat. Sunt primul copil iar în casa din Făgăraş, acolo unde am crescut, toţi bărbaţii se numeau Nicolae, aşa că mi-au pus Nicușor, fiind mai mic. În ceea ce priveşte numele fetiţei mele, eu şi soţia am avut o abordare chiar ştiinţifică. Aveam liste întregi cu prenume din care trebuia să alegem şi a durat vreo două luni până ne-am hotărât – Aheea”, a povestit Nicușor Dan.