Ce mașină are Mihai Bendeac și ce număr de înmatriculare i-a pus. Fanii s-au uitat de două ori la imaginea asta

Mihai Bendeac a dezvăluit recent, în una dintre story-urile postate pe Instagram, că își tunează mașina. Actorul a mărturisit că a vrut să își vândă autoturismul, dar a renuțat la idee pe motiv că este foarte atașat de el. Bendeac nu s-a ascuns și a arătat chiar și numărul de înmatriculare pe care l-a ales.

Mihai Bendeac nu se poate despărți de mașina lui. Are un Land Rover cu numărul de înmatriculare BEN

Așa sunt bărbații, se îndrăgostesc nu doar de femei, ci și de mașini. Astfel se explică de ce mulți dintre ei au grijă să nu se așeze niciun fir de praf pe autoturismele lor, chiar dacă nu toți au mașini de lux. Le duc la spălătorie, le dau cu ceară, le pun la oglindă cei mai parfumați brăduți. Au, practic, o relație specială cu mașina lor, căreia de multe ori îi pun și un nume.

Este și cazul lui Mihai Bendeac, care are un Land Rover cu numărul de înmatriculare BEN, pe care a vrut să îl vândă, dar în cele din urmă s-a răzgândit, chiar când găsise un cumpărător. În story-urile postate pe Instagram, Bendeac a dezvăluit că nu se mai gândește să scape de autoturism, ci vrea să îl tuneze. „Mașina e veche, așa că am vrut să o vând. M-am înțeles cu cineva, însă până la urmă nu am mai dat-o, pentru că am început să plâng”, a dezvăluit actorul pe rețeaua de socializare.

Juratul de la iUmor a dezvăluit că părinții lui sunt cei care se ocupă de gestionarea veniturilor sale. „Am un card, pe care îl pierd la fiecare două luni, tata având mereu altul de rezervă, card pe care tata, din când în când îmi pune nişte bani. Pierd lucruri. Dacă îmi dai un ac şi mă laşi trei minute, l-am făcut dispărut”, a mărturisit Mihai Bendeac.