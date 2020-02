Ce mască te poate proteja, de fapt, de coronavirus? Ce spun medicii din România?

Conform profesorului Adrian Streinu-Cercel, manager al Institutului Matei Balș, în România nu există măștile și costumele de protecție necesare pentru coronavirus. Care sunt, de fapt, cele potrivite?

Ce spun medicii din România?

În România nu există măsuri de protecție în conformitate cu efectele grave ale virusului care a scandalizat România. Adrian Streinu Cercel, prezent în studioul Digimatinal, a discutat despre situația din România. Managerul Institutului Matei Balș a susținut că este foarte greu de imaginat o viitoare epidemie de coronavirus la noi în țară și că doar un lucru este cert: „acum nu e niciun român contaminat. În funcţie de asta se calculează şi potenţialele rate de trasfer ale acestui virus în România. În momentul de faţă nu putem vorbi că s-a întâmplat acest lucru şi sper să nu se întâmple nici în zilele următoare.”

Momentan, în țară există kituri de testare la toate cele cinci spitale nominalizate prin ordin de ministru să managerieze situația. Din păcate, sunt cam puține la număr, un kit având 150 de teste. „Pe măsură ce se consumă intră în procedura de achiziţie locală. Problema e a măştilor şi a costumelor de protecţie. Aici intervine procedura de achiziţie în regim de urgenţă pentru că, nemaifiind pe teritoriul României, trebuie importate.”

Ce mască te poate proteja de coronavirus?

Masca ideală este una care să-ți acopere perfect căile respiratorii și care poate fi ținută pe față un timp îndelungat. Conform specialiștilor, există două astfel de măști:

Precautii legate de picaturile de saliva: utilizati o masca medicala dreptunghiulara in cazul unei infectii care se raspandeste prin picaturi mari cand cineva tuseste, stranuta sau vorbeste. Infectii precum gripa, pertussis si anumite tipuri de meningita bacteriana se incadreaza in aceasta categorie. Atat persoana infectata, cat si cei din jur ar trebui sa poarte masca de fata. Este foarte important ca ingrijitorii sa aiba masca la fiecare interactiune cu bolnavul si sa aiba alta noua de fiecare data cand vin in contact cu bolnavul.

Precautii legate de transmiterea aeriana: unele infectii pulmonare sau ale gatului se raspandesc prin particule virale sau bacteriene mici care raman in suspensie in aer si sunt inhalate de ceilalti. Noul coronavirus, varicela, SARS si tuberculoza fac parte din aceasta categorie. In aceste cazuri, persoana infectata trebuie sa poarte o masca de fata. Iar toti oamenii care vin in contact apropiat ar trebui sa poarte o masca de respirat N95, care are un filtru special conceput pentru a oferi protectie fata de particulele mici din aer. Aceste masti au, de obicei, forma rotunjita. (Sursa: reginamaria.ro)