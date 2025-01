Ce mai face Corina Ungureanu, la 15 ani de când s-a retras din gimnastică. Cum arată acum la 44 de ani, e de nerecunoscut

Corina Ungureanu, una dintre cele mai emblematice gimnaste ale României, continuă să impresioneze chiar și la 15 ani după retragerea definitivă din sport. Deși s-a confruntat cu dificultăți în adaptarea la viața fără competiții, fosta multiplă campioană mondială și europeană demonstrează că determinarea și disciplina pot depăși orice obstacol.

Retrasă din activitatea sportivă în 1999, după o carieră de succes la lotul național, Corina Ungureanu a luat o pauză îndelungată de la gimnastică, timp în care a fost implicată în câteva controverse. Decizia de a poza pentru două pictoriale nud a stârnit reacții puternice în România, însă Corina și-a asumat alegerile și a continuat să își exploreze drumul în afara sportului.

După aproape un deceniu, la aproape 30 de ani, fosta gimnastă a cochetat cu ideea de a reveni în competiții. Deși a fost aproape de a încerca să se califice pentru Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, în cele din urmă, a renunțat la această provocare, alegând să se retragă definitiv.

Viața fără antrenamente intense și disciplina extremă impusă de gimnastică a venit cu provocări neașteptate. Corina a dezvăluit că, la scurt timp după retragere, a luat în greutate 10 kilograme într-un timp foarte scurt. Corpul său, obișnuit cu efortul zilnic, a avut nevoie de un an întreg pentru a se adapta la un nou stil de viață.

„Dieta după performanță a fost înfometare clară. Am pus 10 kilograme în câteva luni, iar corpul a avut nevoie de un an ca să se adapteze la noul stil de viață, fără sport. Am revenit la greutatea cu care m-am retras din gimnastică în doi ani de zile. A fost mai greu ca în gimnastică și, da, după 32 de ani e și mai dificil”, a mărturisit Corina Ungureanu într-un interviu.