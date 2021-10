Ce lovitură pentru Gigi Becali. FCSB a fost dată afară din Cupa României

În această perioadă, în afară de meciurile din Liga 1, se desfășoară și Cupa României. Numai că echipa lui Gigi Becali are mari probleme cu lotul. FCSB a anunțat că are mai mulți jucători indisponibili, ca urmare a infectării cu covid, iar asta i-a determinat pe organizatorii Cuepi României să excludă echipa din competiție.

Gigi Becali are mari probleme cu lotul FCSB

Liga 1 a ajuns la cea de-a XIII-a etapă, iar FCSB trebuia să joace cu cei de la Farul Constanța. Din păcate meciul nu se va putea juca, datorită infectării cu covid a mai multor jucători din lot.

În acest moment, conform regulamentelor FRF, LPF și UEFA, FCSB nu poate juca meciul din această etapă, având în vedere că pe foaia de joc a inclus doar 12 jucători. Ca urmare a acestei situații FRF și LPF au decis rejucarea la o dată ulterioară a acestui meci din eapa a XIII-a din Liga 1.

Situația este dramatică, având în vedere că FCSB trebuia să joace și în Cupa României împotriva celor de la FC Voluntari. Meme Stoica anunța la finalul săptămânii trecute că și acest meci s-ar putea să nu se poată juca.

„Nu avem 13 jucători, nu avem cum să jucăm, suntem în situația în care am fost cu Farul. Am trimis adrese la FRF și către FC Voluntari.”, anunța Meme Stoica.

Ca urmare FRF și LPF a decis ca FCSB să fie exclusă din competiție și să piardă acest meci la masa verde, având în vedere că în Cupa României nu se pot amâna meciurile în etapele eliminatorii.

Edi Iordănescu spera la o revenire a jucătorilor carantinați

Edi Iordănescu ar fi avut totuși posiblitatea să facă un lot de 13 jucători, după ce Cătălin Straton și Sorin Șerban au fost declarați apți de joc. Cătălin Straton fusese depistat pozitiv și ținut în carantină. Atrenorul FCSB spune că jucătorul este bine și putea fi inclus în lotul restrâns de 13, minimum acceptat pentru a putea juca în Cupa României.

Gigi Becali a confirmat, în cele din urmă, că meciul cu Voluntari nu se va putea juca: „Dacă am anunțat, este doar problema noastră. Vrei să intru eu pe teren? Am tot spus că avem mari probleme. Nu am timp sa dau alte explicații”. Ulterior, confirmarea a venit și din partea lui Liviu Ciobotariu:

„Am fost și eu sunat de domnul Bălănescu în urmă cu câteva momente ca să mi se spună să schimb programul. A primit hârtie oficială că nu se joacă meciul cu FCSB. Urmează să schimb total programul, deoarece ar fi trebuit ca mâine să intrăm în cantonament ”, anunța antrenorul FC Volutari pentru Prosport.

Comunicatul Comisiei de Disciplină certifică anularea meciului FCSB – FC Voluntari

Comisia de Disciplină FRF a emis un comunicat prin care se certifică faptul că FCSB nu va juca optimile de finală cu FC Voluntari, și ca și consecință a piedut meciul cu 0-3, la masa verde.

„Federația Română de Fotbal anunță că partida FC Voluntari – FCSB din optimile de finală ale Cupei României nu se va desfășura. Meciul, programat inițial miercuri, 27 octombrie, nu va mai avea loc, după ce clubul oaspete a înștiințat Departamentul de Competiții al Federației Române de Fotbal că se află în imposibilitatea de a putea disputa acest joc, având în vedere “Principiile de Desfășurare a Competițiilor pentru sezonul 2021-2022”, aprobate de FRF prin decizie de Comitet de Urgență în data de 27.07.2021. Cazul urmează a fi judecat la Comisia de Disciplină.”

Meciul din Cupa României dintre FCSB și FC Voluntari era programat pentru mâine, 27 octombrie, începând cu ora 21:00.