Ce loc ocupă Simona Halep în clasamentul WTA după Wimbledon 2022. Felicitări!

Veste bună pentru fanii Simonei Halep! Celebra sportivă se bucură de o reușită fantastică după participarea la Wimbledon. Jucătoarea de tenis a ajuns până în semifinale, lucru care i-a adus un plus în clasamentul WTA.

Primele patru poziții sunt ocupate de: Iga Swiatek – 8336 de puncte, Anett Kontaveit – 4326, Maria Sakkari – 4190 şi Paula Badosa – 4030. Campioana noastră a primit o veste foarte bună.

Mai exact, ea a urcat două poziții în clasamentul WTA și se află pe locul 16, cu 2415 puncte. Sorana Cîrstea a coborât două locuri în clasament și este pe 34.

O altă coborâre a înregistrat și Irina Begu – 49, cu 1119 puncte. Jaqueline Cristian a urcat cinci locuri şi este pe 65, cu 901 puncte, în timp ce Gabriela Ruse a coborât 18 poziţii şi este pe 72 (838 de puncte).

Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) a fost eliminată în faza semifinalelor. Fanii au fost martorii unui joc încins între Halep și Elena Rybakina, scor 3-6, 3-6. Campioana noastră nu a reușit să își bată totuși adversara care se afla în premieră într-o astfel de fază a unui turneu de Grand Slam.

„Cred că i-am oferit mingea perfectă pentru jocul ei, s-a simțit confortabil pe teren. A meritat să câștige având în vedere cum am jucat eu.

Ar fi trebuit să servesc mai bine, știu că am crescut mult în ultimele trei luni la această lovitură, dar în semifinală parcă m-am întors la serviciul meu obișnuit, cu multe duble greșeli și prea moale. Dacă aș fi servit mai bine lucrurile ar fi altfel pentru mine.

În acest moment nu am nicio explicație de ce am servit atât de rău, dar se întâmplă. Am avut trei luni în care să schimb lucruri, poate e nevoie de mai mult timp să repar și să fie rutină. Poate și pentru că am fost un pic obosită nu a mers”, a spus Simona Halep după terminarea partidei de tenis alături de Elena Rybakina , într-o conferință de presă.