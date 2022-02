Ce lecții de viață a primit Doinița Oancea până la 39 de ani. Cum sărbătorește ziua de naștere EXCLUSIV

Doinița Oancea a împlinit astăzi, 15 februarie, vârsta de 39 de ani. Frumoasa actriță nu a lăsat ocazia specială să îi scape, așa că a preferat o escapadă la munte. Vedeta se bucură de tot ce a învățat până acum, considerând că fiecare moment trăit i-a adus ceva în plus.

Doinița Oancea este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, ea cucerind publicul încă de la primele apariții. Vedeta strălucește și înflorește, dezvăluind că totul în viața ei se întâmplă așa cum își dorește. Aceasta a plecat din Capitală pentru a sărbători ziua de naștere într-un mod inedit:

Simpatica actriță recunoaște că ultimul an i-a oferit numeroase lecții, astfel că își dorește să pună în aplicare ce a învățat:

„Ziua mea mă găsește cu multe lucruri noi învățate în ultimul an, despre viață, despre oameni, despre iubire, iertare, înțelegere…am primit o mulțime de lecții în ultimul an de la Univers. Nu știu ce mai urmează, dar sper să pun în aplicare ce am învățat.”