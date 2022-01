Ce lecție de aur i-a dat Andreei Marin fiicei sale, Violeta. Puțini părinți își mai învață copiii acest lucru VIDEO

Andreea Marin și fiica sa Violeta sunt extrem de apropiate, prezentatoarea TV considerându-se una dintre cele mai norocoase femei de pe pământ. Ce lecție impresionantă de viață i-a dat Zâna Surprizelor fetei sale de 14 ani, pe care o consideră „chipul fericirii sale”. Este de-a dreptul emoționant.

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite vedete de televiziune din România, diva reușind, de-a lungul anilor, să cucerească inimile a milioane de români prin simplitate, eleganță, discreție și modestie.

Recent, Andreea Marin a povestit cât de importantă a fost familia în viața ei și cum a fost susținută, încă de la 9 ani, de către tatăl său, mama vitregă și bunicii care i-au fost un stâlp de sprijin.

„În momentele grele, alături mi-a fost tot timpul tata! Încă de la 9 ani, el mi-a fost alături. Apoi, peste ani s-a căsătorit cu o femeie bună, îi spun “mamă”. Şi bunicii mi-au fost stâlp, am fost înconjurată de multă dragoste chiar dacă mama s-a pierdut.

Am avut astfel un mare avantaj, iubirea celor din jurul meu m-a ridicat, m-a făcut puternică. Am avut mereu încredere în mine. Am învăţat mereu din critici, nu le-am respins niciodată, ele mai ajută să evoluezi.