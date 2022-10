Ce le face Visarion Alexa enoriașelor bătrâne. Vecinii femeilor au decis să rupă tăcerea

S-a aflat ce le face Visarion Alexa enoriașelor bătrâne. Alte acuzații, în afară de cele sexuale, au apărut pentru fostul preot al bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Militari, București. Vecinii femeilor au decis să rupă tăcerea. Care sunt noile acuzații, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

Apar noi informații controversate despre părintele acuzat de hărțuire sexuală în timpul spovedaniei, Visarion Alexa. Mai multe vecine ale acestuia susțin că preotul ar fi moștenit o locuință de la o enoriață vârstnică. În plus, ar fi avut mai multe bătrâne pe care le-ar fi îngrijit pentru a-i rămâne lui casele acestora.

După mediatizarea primului caz de agresiune sexuală, mai multe femei au reclamat abuzuri care ar fi avut loc în ultimii ani. Situația pare să devină tot mai controversată, întrucât apar noi acuze la adresa preotului Visarion Alexa. Acum, mai multe vecine ale preotului susțin că acesta ar fi primit un apartament din partea unei enoriașe.

Vecinele spun că preotul ar fi inteționat să deschidă un studio muzical în respectiva locuință, lucru care nu a fost văzut cu ochi buni de către vecini.

Aceeași vecină spune că a auzit că mama unei tinere de 18 ani i-ar fi interzis acesteia să mai meargă la spovedanie.

O altă vecină a susținut că acesta nu este singurul caz în care preotul Visarion Alexa ar fi urmărit să se aleagă cu casele altor bătrâne. Astfel, Visarion Alexa și-ar lua angajamentul să aibă grijă de enoriașele mai în vârstă, primind, în schimb, casele pe care le aveau. În plus, se pare că Visarion Alexa ar fi fost văzut în timp ce mergea cu credincioasele și la medic.

„Știu că are de-a face cu femei și mai tinere, și mai bătrâne. Pe cele bătrâne le îngrijește și pe cele tinere … Pe cele în vârstă, veneau la spovedanie și nu au pe nimeni, și își ia angajamentul să le îngrijească contra spațiului pe care îl au la finalul vieții.

E într-un bloc o doamnă care vine mereu la dânsa soacra, le trimite în pelerinaje, are grijă de ele. Are mai multe bătrâne de care are grijă. L-am văzut venind, ducându-le la doctor, cu mașina circula pe aici prin zonă”, mai spune o vecină, conform sursei citate.