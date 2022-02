Marius Șumudică, acuzat de hărțuire sexuală în Turcia. Tehnicianul român s-a despărțit de Malatyaspor, după doar 4 luni de contract. El lasă echipa ocupă ultimul loc în Super Lig, la 10 puncte de poziția ce asigură salvarea de la retrogradare. Dar, Marius Șumudică se confruntă acum și cu acuzații incredibile de hărțuire verbală și sexuală a jucătorilor.

Marius Șumudică, acuzat de hărțuire sexuală în Turcia. Antrenorul român n-a rezistat decât 4 luni la Malatyaspor. După 17 partide în care nu a învins decât de 3 ori, Șumudică a fost „pus pe liber” de baskanii clubului.

Marius Șumudică susținuse cu câteva zile înainte că el și staff-ul său nu și-au plătit salariul de 3 luni. Pe de altă parte, presa turcă a scris că el ar fi primit o compensație financiară de 130.000 de euro după despărțirea de club.

Marius Șumudică a infirmat primirea vreunei compensații financiare. Antrenorul de 50 de ani a transmis, într-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, că va urma un proces la FIFA între el și Malatyaspor în legătură cu rezolvarea problemelor legate de bani.

Șumudică se confruntă și cu acuzați incredibile venite din partea fostului său translator din Turcia, Oguzhan Erdogmuş. Acesta a afirmat că românul și-ar fi abuzat verbal și sexual jucătorii echipelor pe care le-a antrenat. Oguzhan a lucrat cu Șumudică la Kayserispor, Gaziantep și Rizespor, nefiind prezent lângă tehnician și în perioada petrecută la Malatyaspor.

Marius Șumudică a negat vehement acuzația și a replicat că avocatul său se va ocupa de problemă.

„Se ocupă avocatul meu! Am ajuns la 50 de ani, am o familie frumoasă, am o soție frumoasă, chiar mi-e jenă să vorbesc. El n-a făcut parte din staff-ul meu la Malatya, iar acum a venit cu astfel de afirmații, după ce am părăsit Turcia.

Avocații mei se ocupă acum de acest caz. Nici nu vreau să intru în discuții”, a spus Marius Șumudică, fostul antrenor al lui Yeni Malatyaspor, la ProSport.