Relația prințului Harry cu Familia Regală atârnă de un fir de ață după ce acesta a făcut mai multe acuzații la adresa tatălui său, căruia i-a spus că a fost neglijent și l-a atacat pentru că a tăcut atunci Meghan Markle a avut probleme de sănătate mintală.

Ce le-a făcut Prințul Charles fiilor săi, de fapt

Prințul Harry a vorbit cu Oprah Winfrey și a sugerat că tatăl său, prințul Charles, și-a lăsat copiii să sufere atunci când a vorbit despre experiențele sale negative.

De asemenea, el a acuzat monarhia și mass-media că au încercat să-i „murdărească” soția, ducesa de Sussex, înaintea interviului cu Winfrey în martie.

În documentar, Harry descrie modul în care Meghan i-a împărtășit cele mai întunecate gânduri, inclusiv „aspectele practice” ale modului în care se gândise să-și pună capăt vieții.

„M-am simțit complet neajutorat. Am crezut că familia mea va ajuta, dar fiecare întrebare, cerere, avertisment, indiferent de ce a fost vorba, a fost întâmpinată cu liniște totală sau indiferență totală”, a spus el.

Harry, referindu-se la rasismul pe care l-a acuzat Meghan în rândul membrilor Familiei Regale, a sugerat, de asemenea, că mama sa, Diana, a fost urmărită pentru că se întâlnea cu „o persoană de culoare”, referindu-se Dodi Fayed.

Un asistent regal a declarat în urma interviului anterior al cuplului că „amintirile pot varia” despre acuzații, dar că vor să rezolve problemele în mod privat ca familia pe care încă o formează.

Cu toate acestea, surse din familia Regală au declarat că rudele lui Harry par sătule cu privire la declarațiile și acuzațiile lui, așa că sunt pregătiți să întrerupă orice legătură.

„Toată lumea se luptă să înțeleagă ce obține sau speră să realizeze, prin intervenții de acest gen. Este perfect normal să faci campanie privind problema sănătății mintale, fără a vorbi despre detaliile atât de intime sau despre propriile sale experiențe”, ar fi spus Familia Regală despre dezvăluirile făcute de Meghan.

Seria cu cinci episoade The Me You Can’t See – sesiune de terapie parțial televizată și ghid de auto-ajutor, confesional parțial – a fost lansată ieri în întregime.

Prințul Harry a spus tot adevărul crunt

El a acuzat Familia Regală că a tratat-o ​​pe Meghan cu „neglijență totală” când ea a vorbit despre suicid.

Harry a povestit cât de înspăimântat era de „claritatea gândirii” lui Meghan cu privire la modul în care voia să se sinucidă când era însărcinată în șase luni cu fiul lor Archie. Revenind la copilărie, prințul a vorbit în termeni emoționanți despre cât de mult fusese afectat de pierderea mamei sale.



El a spus că este încă în mod clar traumatizat de momentul în care a mers spatele sicriului mamei.

Teama de a-și pierde soția și de a-l crește singur pe Archie „a fost unul dintre cele mai mari motive pentru a părăsi Marea Britanie”, a adăugat el.

El a spus că atât el, cât și William au fost „șocați” la înmormântarea prințesei Diana și el s-a simțit ca și cum ar fi „în afara” corpului său”, scrie DailyMail.

„Aceasta este mama mea, nici măcar nu ai cunoscut-o niciodată”, își amintește el că și-a zis în sinea lui la înmormântare.

De asemenea, prințul Harry a fost furios pe paparazzii care au urmărit-o pe Diana la Paris și care au fotografiat-o murind pe bancheta din spate a mașinii.

„Eram atât de furios cu ceea ce i s-a întâmplat și cu faptul că nu era deloc corect și moral.” „Mi-am dorit întotdeauna să fiu normal, în loc să fiu prințul Harry”, a spus el. „A fost o viață încurcată.”

El a spus că a suferit atacuri de panică și anxietate severă, în special între 29 și 32 de ani. La angajamentele oficiale, el începea să transpire și să se înroșească la față, intrând în panică pentru că se gândeau la ce părere au oamenii despre el.