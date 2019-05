Ce le-a declarat iubita lui Radu Mazăre polițiștilor din Madagascar. Cu ce se ocupă ”în exil”

Iubita lui Radu Mazăre a fost audiată de polițiștii din Madagascar, care au chemat-o să dea detalii despre afacerile fostului primar.

Ancheta în cazul afacerilor lui Radu Mazăre a început imediat după arestarea lui. El a fost prins de autoritățile din Madagascar și pus în spatele gratiilor pentru o perioadă de șase zile. În tot acest timp, autoritățile de la București caută să înceapă procedura de extrădare a fostului edil, dar nici polițiștii din Madagascar nu stau degeaba.

Ei au chemat-o la audieri pe iubita lui Radu Mazăre, Roxana Valentina Mihalache, cea care se află alături de fostul primar în Madagascar.

Roxana Valentina Mihalache a fos audiată în calitate de martor, pentru că se afla în prezența unei persoane urmărite internațional. Ea este cea care, între altele, s-a ocupat în țară de crearea costumelor pentru paradele pe care Radu Mazăre le organiza, cu care alegorice, în stațiunea Mamaia.

Radu Mazăre nu a rămas singur după plecarea din țară. Iubita lui a mers și ea în Madagascar pentru a-i fi alături și pentru a se ocupa împreună de afacerile de acolo.

Complexul de agrement construit de Mazăre pe malul oceanului era administrat împreună cu Roxana Valentina Mihalache.

Consulul onorific al Madagascarului în România, Serge Rameau, susținea că autorităților de la București nu ar trebuie să le fie greu să-l aducă pe Radu Mazăre în țară potrivit Europa Liberă. Mai ales că, între timp, Curtea de Apel București a decis că sunt întrunite condițiile pentru începerea procedurilor de extrădare.

„Dacă Radu Mazăre este arestat în Madagascar, ar putea fi o chestiune gestionată de Poliție. Am întrebat Ministerul de Externe, Ministerul Justiției și presa din țara mea, dar nu am primit o confirmare până acum. Trebuie să vă spun că în Madagascar am avut alegeri prezidențiale, iar noul președinte, Andry Rajoelina este foarte ferm în eradicarea corupției în țară”.

Serge Rameau, consulul onorific din Madagascar