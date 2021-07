Ce l-a întrebat fiica Oanei Mizil pe Serghei, unchiul ei. Unde e acum soția lui Marian Vanghelie (exclusiv)

Serghei Mizil a rămas surprins de întrebarea pe care i-a adresat-o fiica Oanei. Ce a vrut să știe micuța de cinci ani de la unchiul ei și unde se află acum soția lui Marian Vanghelie? Iată mai multe detalii din partea apropiaților cuplului!

Scandalul momentului îi are drept protagoniști pe Oana Mizil și Marian Vanghelie. Femeia a fost agresată de partenerul ei de viață în cursul nopții de sâmbătă. Aceasta a ajuns la scurt timp la o unitate medicală din Capitală unde a primit îngrijiri, dar nu a fost necesară internarea.

Totul s-a petrecut pe data de 24 iulie, în jurul orelor 02:08. Polițiștii au emis un Ordin de Protecție Provizoriu împotriva lui Marian Vanghelie în urma agresiunilor administrate iubitei sale.

Serghei Mizil ne-a oferit în exclusivitate primele declarații despre tristul eveniment. Afaceristul abia se întorsese acasă la orele 09:00 ale dimineții când a auzit detaliile noului scandal mediatic. Fiica Oanei l-a întrebat pe cel din urmă despre incident. Partenera lui Marian Vanghelie se află acum acasă, alături de micuța ei.

„M-am intors acasa la 9.00 dimineata de la o petrecere si de atunci numai asta aud, in sus si in jos. Pana si Maria, fata de cinci a Oanei m-a intrebat despre asta. Nu e niciun incident. Oamenii se mai cearta, nu stiu. Dar Oana e acasa, langa copilul ei. Ce vreti sa va spun, ca i-au taiat capul si i-au pus in loc capul meu?” Serghei Mizil

Mădălin Voicu a declarat că va încerca să vorbească separat cu cei doi pentru a afla ambele părți de vedere asupra celor întâmplate. Din păcate, Oana nu a răspuns la apelurile lui telefonice. Cu toate astea, speră ca totul să fie bine, dar întâi de toate să afle de la sursă ce s-a întâmplat.

„Am aflat si eu despre acest incident. Din cate am inteles a existat si o altercatie, dar nu cunosc amanunte. Am sunat-o pe Oana, dar nu mi-a raspuns. Voi incerca sa vorbeac cu fiecare dintre ei, in primul rand pentru a afla direct de la sursa despre ce e vorba si abia apoi voi comenta…repet, doresc sa vorbesc cu amandoi, mai intai cu Oana, apoi si cu Marian”, ne-a declarat nasul de cununie al Oanei in exclusivitate