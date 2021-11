Ce jocuri se lansează pe Netflix și cum vor fi taxați abonații. Anunțul surpriză al companiei

Platforma Netflix oferă numeroase filme și seriale pentru toți cei care vor să petreacă o seară alături de cei dragi sau pur și simplu să se relaxeze pe canapea după o zi grea. Iată că acum s-au anunțat noi surprize! Mai multe jocuri o să fie disponibile.

Surpriză imensă. Ce jocuri o să fie disponibile pentru abonații Netflix

Netflix s-a decis să se extindă, așa că piața de gaming este una extrem de ofertantă pentru companie. Primele jocuri pe care le lansează platforma de streaming o să fie disponibile începând cu astăzi, 3 noiembrie. Cei care vor să aibă parte de o altă formă de divertisment o să se bucure enorm!

Toți cei care folosesc platforma trebuie să știe că o să aibă parte de 5 jocuri începând cu ora 19:00. Totuși, doar cei care folosesc Android se vor putea bucura momentan de noua invenție Netflix. De asemenea, fanii serialului Stranger Things o să aibă parte de o nouă experiență inedită.

„Jocurile sunt disponibile pentru descărcare în magazinul de aplicaţii Google pentru toţi abonaţii de pe dispozitive Android la nivel global.”, au declarat reprezentanții companiei, potrivit paginidemedia.ro.

Cum pot să fie accesate jocurile și ce costuri există

Cei care utilizează un telefon mobil Android o să poată accesa o secțiune care o să fie dedicată jocurile. Ei pot să descarce orice joc își doresc, iar cei care folosesc o tabletă cu același sistem de operare o să poată selecta aceste opțiuni din meniul vertical al secțiunii Categorii.

Jocurile o să fie descărcate din magazinul de aplicații Google, apoi o să apară pe ecranul de pornire al telefonului mobil sau al tabletei, dar și în aplicația Netflix. Doritorii o să fie nevoiți să se autentifice pentru a putea beneficia de acest nou proiect pe care îl aduce compania.

Jocurile lansate o să se numească Teeter Up, Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops și Teeter Up. Netflix a venit și cu vești incredibile pentru utilizatori! Nu o să existe costuri suplimentare pentru toți cei care se bucură de un abonament la respectiva companie.

Ce au dezvăluit reprezentanții companiei. Vești bune pentru părinți

În plus, jocurile o să în limba setată pe profilul de Netflix sau în engleză, în cazul în care nu s-a optat pentru setare. În timp ce conexiunea la internet o să fie necesară pentru a beneficia de aceste noi aplicații, utilizatorii pot să aplice și pentru cele care pot să fie utilizate într-un mod offline.

Părinții pot să configureze un cod PIN pentru ca micuții să nu aibă acces la profilul lor de Netflix, iar această parolă o să fie necesară și pentru a restricționa accesul la jocuri, ținând cont că ele nu o să fie disponibile pentru profilul destinat copiilor.