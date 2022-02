Ce job ar urma să aibă Viviana Sposub la Kanal D. Detalii incredibile despre noua emisiune

Viviana Sposub este în culmea fericirii. Chiar dacă a pierdut finala de la „Bravo, ai stil! Celebrities” sezonul 7, iubita lui George Burcea a prins o ocazie de nerefuzat la Kanal D. Bruneta va prezenta o emisiune la renumitul post de televiziune. Detalii despre noul loc de muncă al fostei asistente de la Vorbește Lumea.

La doar 24 de ani, Viviana Sposub se poate lăuda cu o carieră impresionantă în televiziune. A debutat la Antena 1, unde a prezentat știrile meteo din cadrul Observatorului, apoi a fost cooptată pentru a fi asistentă TV în emisiunea Vorbește Lumea de la PRO TV.

În cadrul trustului din Pache Protopoescu și-a întâlnit marea iubire, după ce l-a cunoscut pe George Burcea la Ferma 2020, sezon în care ambii au concurat.

După Ferma, Viviana Sposub a semnat un contract cu cei de la Kanal D pentru a participa la sezonul 7 „Bravo, ai stil! Celebrities”, unde a ajuns în marea finală. Deși coroana și premiul au fost revendicate de Roxana Erdei, zisă Ruxi Opulenta, Viviana nu are motive să fie tristă, deoarece a dat lovitura pe plan profesional.

Potrivit jurnaliștilor de la Pagina de Media, frumoasa brunetă va prezenta propriul matinal la Kanal D. Mai mult de atât, Viviana Sposub va împărți platoul cu Flavia Mihășan, fosta vecină de la Neatza, actorul George Tănase și Bursucu.

Viviana Sposub a felicitat-o pe Ruxi Opulenta pentru faptul că a câștigat premiul emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” și a mărturisit că a avut extrem de multe emoții în ultima ediție a competiției.

„Tot ce vă pot spune e că tremuram din toate încheieturile, iar inima mea era cât un purice în așteptarea deznodământului. Am avut mari emoții, nu pot fi în totalitate explicate în cuvinte. Tot ce vă pot spune e că tremuram din toate încheieturile.

Inima mea era cât un purice în așteptarea deznodământului. Am muncit enorm pentru proiectul acesta. La început nu credeam că o să rezist prea mult în competiție. Dar am realizat pe parcurs că am toate atuurile pentru a ajunge în finală și am prins mai multă încredere în mine.

Nu sunt eu câștigătoarea Bravo, ai stil!, dar vă jur că mă consider extrem de câștigată. Am avut parte de una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. O experiență prin intermediul căreia m-am putut lăsa descoperită de oamenii de acasă, astfel ajungând la inimile lor.

Și cu această mulțumire îmi voi continua drumul. Acum am de partea mea o mulțime de oameni care mă susțin și mă apreciază! O felicit pe Ruxi, dar și pe celelalte finaliste și le mulțumesc celor de acasă că ne-au urmărit si ne-au susținut în marea finală!”, ne-a declarat Viviana Sposub, exclusiv pentru playtech.ro.