Ce iubită frumoasă are câștigătorul Vocea României, de la PRO TV. Cu ce se ocupă partenera lui Dragoș Moldovan

Dragoș Moldovan a dezvăluit ce va face cu banii, după ce a câștigat sezonul 9 Vocea României și marele premiu de 100.000 de euro. Tânărul, care a fost susținut în concurs de iubita lui, intenționează să își cumpere un apartament, întrucât acum locuiește împreună cu părinții și cu cele două surori.

Dragoș Moldovan a fost susținut de iubita lui la Vocea României

Tudor Chirilă făcut cea mai bună alegere în momentul în care l-a luat în echipa lui pe Dragoș Moldovan la Vocea României. Tânărul a avut evoluții admirabile și a intrat în inimile telespectatorilor, care l-au votat în număr mare și l-au ajutat să câștige marele premiu de 100.000 de euro. Cu banii câștigați, Dragoș vrea să își cumpere un apartament.

„Încă mă gândesc, pentru că n-am avut niciodată o asemenea sumă în mână şi nu mi-am făcut planuri exacte. Probabil îi voi investi în mine şi în cariera mea muzicală. Azi dimineaţă, primul gând a fost că o să-mi iau un apartament în Timişoara, căci în prezent locuiesc cu părinţii şi cu cele două surori ale mele”, a delcarat Dragoș Moldovan pentru click!

Artistul a fost susținut pe toată durata competiției de la Pro TV de către iubita lui, Jacqueline Kohl. Tânăra este și ea muzician. Dacă Dragoș a mai rămas o zi în București după terminarea show-lui, fata a fost nevoită să plece la Arad, sâmbătă dimineață. Ea nu se ocupă doar cu muzica, ci este studentă la Arte Plastice și Teatru. Cei doi sunt împreună de doi ani.

„Încă încerc să mă liniștesc și să îmi dau seama ce s-a întâmplat. Am spus mereu că am venit la acest concurs fără așteptări, am vrut doar să cânt și să trăiesc momentele atunci, pe scenă. A fost un drum foarte fain și am cunoscut mulți oameni faini. Nu m-am gândit ce voi face cu banii, este o sumă mare, nu știu cum este să ai atât de mulți bani. Prefer momentan să spun că nu știu ce voi face cu ei. Le transmit oamenilor care m-au votat că le mulțumesc enorm”, a declarat Dragoș Moldovan după ce a câștigat Vocea României.