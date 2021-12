Ce își permite să facă Dan Capatos cu salariul de la Antena Stars: ‘Nu pot să fac bani’

Dan Capatos este unul dintre cei mai cunoscuți și longevivi oameni de televiziune din România. El prezintă de mai bine de 10 ani emisiunea Un show păcătos, care și-a schimbat numele în Xtra Night Show. Capatos a fost invitat la podcastul găzduit de Codin Maticiuc, unde a vorbit, printre altele, și despre salariul pe care îl încasează de la Antena 1.

Dan Capatos și Codin Maticiuc au avut o discuție în cadrul podcastului, în care au atins și subiectul banilor. Discuția a adunat peste 85.000 de vizualizări. Prezentatorul a fost întrebat dacă există un lucru pe care a considerat vreodată că nu poate să îl facă.

Capatos a mărturisit că îi lipsește capacitatea de a face bani. El a și explicat răspunsul, spunând că face parte dintr-un cerc în care există mulți milionari, oameni care fac bani foarte ușor. Cu toate că are la dispoziție informațiile și resursele necesare, el spune că nu poate face bani.

Totuși, el nu se plânge deloc de salariul pe care îl încasează la Antena 1, de altfel, acesta fiind și singura sursă de venit pe care prezentatorul o are.

„Poți să spui că ți-ai dori mulți mai mulți bani, că nu putem să ne plângem aici că e urât față de oamenii care se uită și te văd că ești foarte bine.

Am avut tot timpul impresia că nu pot să fac bani, dar dacă aș spune treaba asta ar suna mercantil și infantil. Nu cred că asta mi-aș dori neapărat. (…)

Nu vreau să se înțeleagă greșit. Pentru nivelul de salarizare din România totul e ok. Și chiar nu vreau să se simtă nimeni rău, prost, jignit. Simt că nu pot să… Întotdeauna am simțit că nu sunt genul care ar putea să facă milioane.

Mă învârt într-un cerc cu foarte mulți milionari și văd cât de ușor fac banii, iar eu nu am abilitatea asta. Nu mă plâng! Am cât am nevoie pentru mine și familia mea.

Am o mașină, o casă, să-mi permit două vacanțe pe an. Nu ar trebui să cer mai mult”, a declarat Dan Capatos în podcastul găzduit de Codin Maticiuc.