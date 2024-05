Diana Dumitrescu are o viață frumoasă alături de soțul ei, Alin Boroi, și fiul lor, Carol. Chiar dacă nu mai are formele de invidiat de odinioară, actrița este mulțumită că este sănătoasă. Nu ascunde faptul că își dorește să mai slăbească și nu a avut și nici nu are vreo problemă legată de vârstă, preferând să se bucure la maximum de fiecare etapă.Diana Dumitrescu nu a alergat niciodată după perfecțiune, drept urmare, nu are decât un implant mamar realizat la vârsta de 22 de ani, despre care vorbit deschis.

Diana Dumitrescu: “Într-adevăr îmi doresc și eu să mai slăbesc”

Posesoare a unor trăsături fizice frumoase, Diana Dumitrescu a mizat pe naturalețe și nu și-a dorit să șteargă semnele trecerii timpului în cabinetul medicului estetician. De-a lungul timpului, a apelat la tratamente non-invazive pentru a-și păstra pielea în cea mai bună stare.

“Niciodată nu am căutat perfecțiunea, nu cred în ea și nu este ceva ce aș adopta. Probabil acum, dacă credeam, eram operată toată: dinți, ochi, nas, burți, tot ce vrei. Eram păpușa Barbie dacă voiam. Nu am căutat perfecțiunea, într-adevăr îmi doresc și eu să mai slăbesc ca orice femeie”, a declarat, pentru Playtech Știri, Diana Dumitrescu.

Diana Dumitrescu: “Îi mulțumesc trupului meu că m-a ținut 40 de ani atât de bine”

Actrița tânjește după dimensiunile pe care le avea în perioada în care juca în serialele de la Acasă TV.

“Dar asta nu înseamnă să fii perfect, înseamnă să vrei să scoți cea mai bună versiune a ta în față. Tocmai pentru că știu cum este să fii slab, nu mă simt confortabil că am pe aici, pe acolo ceva celulită, puțină burtă, nu mă simt confortabil, dar asta nu înseamnă că nu mă iubesc. Mă iubesc și îi mulțumesc trupului meu că m-a ținut 40 de ani atât de bine, sunt sănătoasă. Da, încă mă mai chinuiesc să slăbesc, mă mai caut să văd ce am: tiroidă, sunt 40 de ani, începe bătrânețea”, a spus Diana Dumitrescu pentru Playtech Știri.

În toamna lui 2019, actrița a devenit, pentru prima oară, mamă, ea aducând pe lume un băiat – Carol, care i-a schimbat radical prioritățile în viață. Luna septembrie are o semnificație specială pentru ea, întrucât este luna în care și-a cunoscut fiul, este aniversarea căsniciei, dar și ziua ei de naștere.

În vârstă de 40 de ani, actrița ne-a mărturisit că nu a simțit niciodată presiunea legată de vârstă sau de schimbarea prefixului, considerând că este doar un număr în buletin.

“Nu am avut din astea, chiar nu am. Nu îmi simt vârsta, nu mă simt de 40 de ani, dar într-adevăr organismul se resimte. E normal și natural, este cursul firii. Dar nu am avut nici blocaje, nici crize de vârsta de 40, nu. Sunt bine aici (n.r. cap)”, a mai spus, pentru Playtech Știri, Diana Dumitrescu.

Vedeta a devenit cunoscută în perioada în care era protagonista serialelor de la Acasă TV, precum: Regina, Aniela, Iubire și onoare. Ea a fost căsătorită cu producătorul Ducu Ion, cei doi alegând să divorțeze în 2013. În timp ce Diana și-a găsit fericirea alături de Alin Boroi, Ducu Ion este căsătorit cu actrița Ioana Blaj și împreună au doi băieți.

Video: Mihai Robu