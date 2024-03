Ce intervenție și-a făcut Andreea Esca. Prima imagine cu noua schimbare, cum arată acum: “Mi-am luat inima în dinți”

Andreea Esca este, fărăr doar și poate, una dintre cele mai cunoscute vedete TV din România. Cu o carieră de peste 30 de ani în media, este de așteptat ca știrista să aibă grijă de aspectul fizic. Recent, aceasta a trecut pragul cabinetului medical pentru o intervenție la față. Cum arată acum soția lui Alexandre Eram?

Andreea Esca a apelat la medicul estetician

Într-o lume a vedetelor care fac abuz de operațiile estetice, Andreea Esca pare a fi excepția de la regulă. Vedeta Pro TV a susținut, de-a lungul timpului, că nu a apelat niciodată la un astfel de procedeu.

„Singura mea regulă de a mă menține în formă este să fiu la ora 19:00 la pupitrul ştirilor. Dar încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii, mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus. Fericirea este cea mai sigură cale către un look de invidiat. Din pacate, însă, nu vă pot da reţeta. Si atunci vă doresc să o gasiţi, să stiţi că, dacă veţi face, daca veţi trai lucruri care vă fac fericite, se va vedea. Si bonus: să faceti un pic de sport în limita timpului’. (…) Sportul e baza şi un pic de atenţie la mâncare nu strică. De asemenea, nu sunt adepta operaţiilor estetice, nu mi-am făcut nici măcar o injecţie”, a explicat Andreea Esca.

Ce mănâncă vedeta Pro TV

De asemenea, aceasta a detaliat și ce mănâncă: „Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel. (…) Adică nu mai mănânci șnițel, care are și carne și ou și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa”, a declarat într-un interviu, potrivit CIAO.

Știrista este adepta mâncatului puțin: „Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o felie de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult. De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri”, a subliniat vedeta pentru Click.

„Foarte puțin inrosita pielea, n-a durut”

Vineri (22 martie 2024) însă, Andreea Esca și-a surprins fanii cu o imagine din cabinetul medical, dezvăluind că și-a făcut o procedură la nivelul feței: „Hai ca mi-am luat inima in dinti si am incercat ceva ce zice doamna doctor ca e potrivit pentru tenul meu! Poza e imediat dupa! Foarte puțin inrosita pielea, n-a durut, o mica senzatie de caldura. Multumesc!”.