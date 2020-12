Ce interdicții vor avea bucureștenii în supermarketurile din Capitală și de ce

Alegerile parlamentare au trecut, și după cum era de așteptat, apar noi măsuri dure, cel puțin pentru Capitală. Conform unor surse apropiate CNSU, s-ar putea să se adopte și în Capitală modelul unor județe din țară. Autoritățile se gândesc serios, în lupta împotriva noului virus, să adopte măsuri similare celor luate în Argeș.

Noi măsuri pentru Capitală

Conform ultimei estimări, București a trecut de 6, când vine vorba de indicele ratei de infecții. Conform unor surse, CNSU se gândește serios să ia noi măsuri de prevenție și de a contracara noi infectări în Capitală.

Se preconizează a se lua măsuri după modele deja instaurate în alte județe din țară, cum ar fi cele luate de CJ Argeș. Aici, Prefectul, împreună cu organisemel locale implicate, au decis eliminarea coșurilor de mână din supermarketuri și hipermarketuri. Demersul a fost făcut în ideea prevenirii de noi infectări ale populației din județ.

Rata infectărilor, la cote alarmante

Conform datelor de astăzi, 9 decembrie, în Capitală numărul total de persoane infectate a ajuns la 79742, iar cel al persoanelor confirmate la 1.946. În același raport se anunță și incidența ratei de infectări pe București, aceasta ajungând la 6.77% la mia de locuitori.

Aceste date, plus cele la nivel național, determină autoritățile să se gândească serios la noi modalități de prevenire. Dacă localități din jurul capitalei sunt deja sub carantină, există posibilitatea ca, în curând, să aflăm că și Capitala să intre sub incidența carantinei totale.

Orașe mari din țară sunt deja sub carantină, cum ar fi Constanța, la fel și în jduețul Bihor a fost instaurată carantina în anumite localități pentru 14 zile. Datele nu sunt optimiste deloc, numărul de infectări este în continuă creștere. Măsurile luate până acum, se pare că nu au dat rezultate. Rămâne să vedem care va fi decizia CNSU și a Prefecturii din București, în zilele următoare.