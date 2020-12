Ce interdicții au colindătorii în 2020. Regulile stricte pe care trebuie să le urmeze toți

Anul 2020 e unul schimbat din multe privințe. Restricțiile vin și pentru colindători. Care sunt regulile stricte pe care trebuie să le urmeze toți? Ce este permis și care e gestul care e total interzis ca acesta să-l facă?

Interdicții pentru colindători în 2020

Datinile suportă și ele câteva modificări în anul acesta din cauza crizei sanitare. Colindatul este permis, dar sunt câteva reguli de la care nu trebuie să se abată cei care aduc voia bună și spiritul de sărbătoare în casele oamenilor. Autoritățile din județul Gorj au transmis în cursul zilei de 14 decembrie precizări în privința măsurilor care trebuie respectate cu strictețe în timpul desfășurării obiceiului din sezonul rece precum cel al colindelor, subliniind că sunt interzise formarea sau circulația grupurilor mai mari de șase persoane precum și deplasarea după orele 23:00.

Colindătorii trebuie să poarte mască de protecție, să se dezinfecteze ori de câte ori este nevoie și să respecte distanța minimă de 1.5 metri față de celălalt. Centrul de Coordonare atrage atenția autorităților locale și cetățenilor că în conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1065 din 2020 pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând din 14 decembrie, dar și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia, trebuie respectate mai multe măsuri în timpul desfășurării acestor obiceiuri:

– in interiorul localitatilor se interzic circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri;

– Se interzice deplasarea persoanelor in intervalul 23:00-05:00;

– Purtarea obligatorie a mastii de protectie in asa fel incat sa se asigure acoperirea nasului si a gurii de catre toti participantii

– Dezinfectarea permanenta a mainilor pentru toate persoanele care participa la pitarai (colindeti);

– Persoanele care impart produse vor purta obligatoriu manusi de protectie;

– Mentinerea distantei fizice de 1,5 metri intre participanti;

– Aplicarea regulilor de igiena individuala si colectiva pentru prevenirea si combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2.

Comunicat CJCCI Gorj